Спортсменка Кипьегон обновила мировой рекорд в беге на дистанции 1500 метров

Спортсменка из Кении Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 метров. Новое время — 3:48,58 — стало лучшим в истории этой дисциплины.

Предыдущий максимум — 3:49,04 — был зафиксирован во время финального забега Олимпийских игр в Париже в 2024 году. В этот раз Кипьегон отрезала почти полсекунды от собственного достижения, укрепив позиции в мировом рейтинге.

За годы выступлений легкоатлетка собрала внушительную коллекцию титулов: три победы на Играх, столько же золотых медалей с чемпионатов мира на полуторке и ещё одно первенство планеты — на дистанции 5000 метров.