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6 июля, 00:00

Спортсменка Кипьегон обновила мировой рекорд в беге на дистанции 1500 метров

Фейт Кипьегон. Обложка © X / KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H

Фейт Кипьегон. Обложка © X / KIPCHUMBA MURKOMEN, E.G.H

Спортсменка из Кении Фейт Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 метров. Новое время — 3:48,58 — стало лучшим в истории этой дисциплины.

Предыдущий максимум — 3:49,04 — был зафиксирован во время финального забега Олимпийских игр в Париже в 2024 году. В этот раз Кипьегон отрезала почти полсекунды от собственного достижения, укрепив позиции в мировом рейтинге.

За годы выступлений легкоатлетка собрала внушительную коллекцию титулов: три победы на Играх, столько же золотых медалей с чемпионатов мира на полуторке и ещё одно первенство планеты — на дистанции 5000 метров.

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А ранее американский спортсмен Крис Робинсон стал победителем забега на 400 метров с барьерами на турнире Golden Spike в Остраве, несмотря на оголённое причинное место. Во время забега у 24-летнего бегуна случился технический конфуз — его экипировка не справилась с задачей, и зрители получили больше, чем ожидали от трансляции.

Тимур Хингеев
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