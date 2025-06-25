Американский бегун выиграл забег с оголённым причинным местом
Американец Крис Робинсон выиграл забег в Чехии, несмотря на порванные шорты
Крис Робинсон. Обложка © X / Boochie is the Name
Американский легкоатлет Крис Робинсон стал победителем забега на 400 метров с барьерами на турнире Golden Spike в Остраве, несмотря на неприятный инцидент. Во время забега у 24-летнего бегуна случился технический конфуз — его экипировка не справилась с задачей, и зрители получили больше, чем ожидали от трансляции.
Забег Робинсона. Видео © X / Fentuo Tahiru Fentuo
Несмотря на попытку «скорректировать» шорты прямо на ходу, Робинсон первым пересёк черту, показав лучший результат сезона — 48,05 секунды. После рывка к финишу спортсмен потерял равновесие и, завершив дистанцию кувырком, предоставил телеоператорам ещё один эффектный трюк.
Второе место занял Матэус Лима из Бразилии (48,11), третьим стал чех Вит Мюллер (48,41). Робинсон после забега лежал на треке с широкой улыбкой и был совсем не расстроен происшествием. Его результат лишь на десятую секунды уступил личному рекорду (47,95), сообщает Canadian Running.
А ранее спортивный врач рассказала, стоит ли отказываться от тренировок в жару. Эксперт отметила, что физическая активность в зной требует особого подхода, но полностью отказываться от неё не стоит. Главное — правильно выбрать время и интенсивность тренировок.