Американский бегун выиграл забег с оголённым причинным местом

Американский легкоатлет Крис Робинсон стал победителем забега на 400 метров с барьерами на турнире Golden Spike в Остраве, несмотря на неприятный инцидент. Во время забега у 24-летнего бегуна случился технический конфуз — его экипировка не справилась с задачей, и зрители получили больше, чем ожидали от трансляции.

Забег Робинсона. Видео © X / Fentuo Tahiru Fentuo

Несмотря на попытку «скорректировать» шорты прямо на ходу, Робинсон первым пересёк черту, показав лучший результат сезона — 48,05 секунды. После рывка к финишу спортсмен потерял равновесие и, завершив дистанцию кувырком, предоставил телеоператорам ещё один эффектный трюк.

Второе место занял Матэус Лима из Бразилии (48,11), третьим стал чех Вит Мюллер (48,41). Робинсон после забега лежал на треке с широкой улыбкой и был совсем не расстроен происшествием. Его результат лишь на десятую секунды уступил личному рекорду (47,95), сообщает Canadian Running.