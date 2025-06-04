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4 июня, 03:00

Съедаем в первый час: Россиянам объяснили, как томаты восстанавливают мышцы после бега

«ЭКО-культура»: Томаты помогают уменьшить воспаление в мышцах после бега

Томаты помогают уменьшить воспаление в мышцах после бега. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Томаты помогают уменьшить воспаление в мышцах после бега. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Всемирный день бега, отмечаемый 4 июня, — отличный повод напомнить о важности правильного восстановления после физических нагрузок. Специалисты агрохолдинга «ЭКО-культура» в беседе с Life.ru порекомендовали обратить внимание на простой и вкусный способ поддержать организм — свежие томаты.

Эти яркие плоды содержат мощный антиоксидант ликопин, который помогает уменьшить воспаление в мышцах и ускоряет их восстановление. Богатый витаминный состав (А, С) и калий способствуют поддержанию электролитного баланса, особенно важного после интенсивных тренировок.

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В отличие от промышленных энергетиков с сахаром и искусственными добавками, томаты предлагают натуральную альтернативу для перекуса. Интересно, что они также способствуют выработке серотонина — «гормона счастья», улучшающего настроение и снижающего тревожность.

Оптимальное время для томатного перекуса — первые 30-60 минут после тренировки. Особенно удобны томаты черри: их можно взять с собой в спортивную сумку и быстро восполнить силы после пробежки. Такой натуральный подход к восстановлению не только помогает мышцам, но и повышает общую работоспособность организма.

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Ранее россияне рассказали, сколько они тратят на занятия спортом. Ежемесячные траты до 5 тысяч рублей на эти цели характерны для более 40% опрошенных. Четверть участников исследования укладывается в диапазон от 5 до 10 тысяч рублей.

Ольга Годуненко
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