Съедаем в первый час: Россиянам объяснили, как томаты восстанавливают мышцы после бега

Всемирный день бега, отмечаемый 4 июня, — отличный повод напомнить о важности правильного восстановления после физических нагрузок. Специалисты агрохолдинга «ЭКО-культура» в беседе с Life.ru порекомендовали обратить внимание на простой и вкусный способ поддержать организм — свежие томаты.

Эти яркие плоды содержат мощный антиоксидант ликопин, который помогает уменьшить воспаление в мышцах и ускоряет их восстановление. Богатый витаминный состав (А, С) и калий способствуют поддержанию электролитного баланса, особенно важного после интенсивных тренировок.

В отличие от промышленных энергетиков с сахаром и искусственными добавками, томаты предлагают натуральную альтернативу для перекуса. Интересно, что они также способствуют выработке серотонина — «гормона счастья», улучшающего настроение и снижающего тревожность.

Оптимальное время для томатного перекуса — первые 30-60 минут после тренировки. Особенно удобны томаты черри: их можно взять с собой в спортивную сумку и быстро восполнить силы после пробежки. Такой натуральный подход к восстановлению не только помогает мышцам, но и повышает общую работоспособность организма.