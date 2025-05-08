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8 мая, 07:55

Россияне рассказали, сколько они тратят на занятия спортом

«Москва 24»: 40% опрошенных граждан тратят на спорт до 5 тысяч рублей в месяц

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ground Picture

Значительная часть россиян активно вкладывает средства в занятия спортом. Ежемесячные траты до 5 тысяч рублей на эти цели характерны для более 40% опрошенных. Четверть участников исследования укладывается в диапазон от 5 до 10 тысяч рублей. При этом женщины в среднем расходуют на спорт менее 5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование.

Основными движущими силами для занятий являются забота о здоровье (её назвали 73% респондентов) и стремление улучшить внешний вид (65%). Половина опрошенных находит в спорте источник положительных эмоций, а другие используют его как способ борьбы со стрессом, что особенно актуально для женщин. Мотивация различается с возрастом: молодёжь (18-24 года) видит в спорте возможность занять свободное время, достичь конкретных результатов и получить одобрение, тогда как старшее поколение (45-60 лет) фокусируется прежде всего на поддержании здоровья.

Самые популярные виды активности среди россиян – посещение тренажёрного зала (44%) и бег (39%). В тройку лидеров также вошло плавание (24%). Среди других востребованных занятий – футбол (21%) и йога/аэройога (20%).

Занятия спортом часто интегрированы в более широкий подход к здоровому образу жизни: 64% россиян также стараются придерживаться правильного питания, а 42% контролируют режим сна и отказываются от вредных привычек.

За последние полгода в списке наиболее частых трат, связанных со спортом, оказались покупка специализированной одежды, оплата абонементов или индивидуальных тренировок, приобретение оборудования, умных часов и спортивного питания.

«Что касается финансового аспекта: 42% укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц, ещё четверть аудитории – в диапазон от 5 000 до 9 999 рублей. При этом женщины в среднем расходуют на спорт меньше 4 999 рублей», — гласят результаты исследования.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Россияне назвали главное условие для занятий спортом
Россияне назвали главное условие для занятий спортом

Российские власти постоянно ломают голову над тем, как популяризировать занятие спортом среди россиян. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости снизить финансовую нагрузку на семьи, которые стремятся заниматься спортом.

Владимир Озеров
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