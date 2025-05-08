Россияне рассказали, сколько они тратят на занятия спортом

Значительная часть россиян активно вкладывает средства в занятия спортом. Ежемесячные траты до 5 тысяч рублей на эти цели характерны для более 40% опрошенных. Четверть участников исследования укладывается в диапазон от 5 до 10 тысяч рублей. При этом женщины в среднем расходуют на спорт менее 5 тысяч рублей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на исследование.

Основными движущими силами для занятий являются забота о здоровье (её назвали 73% респондентов) и стремление улучшить внешний вид (65%). Половина опрошенных находит в спорте источник положительных эмоций, а другие используют его как способ борьбы со стрессом, что особенно актуально для женщин. Мотивация различается с возрастом: молодёжь (18-24 года) видит в спорте возможность занять свободное время, достичь конкретных результатов и получить одобрение, тогда как старшее поколение (45-60 лет) фокусируется прежде всего на поддержании здоровья.

Самые популярные виды активности среди россиян – посещение тренажёрного зала (44%) и бег (39%). В тройку лидеров также вошло плавание (24%). Среди других востребованных занятий – футбол (21%) и йога/аэройога (20%).

Занятия спортом часто интегрированы в более широкий подход к здоровому образу жизни: 64% россиян также стараются придерживаться правильного питания, а 42% контролируют режим сна и отказываются от вредных привычек.

За последние полгода в списке наиболее частых трат, связанных со спортом, оказались покупка специализированной одежды, оплата абонементов или индивидуальных тренировок, приобретение оборудования, умных часов и спортивного питания.

«Что касается финансового аспекта: 42% укладываются в сумму до 4 999 рублей в месяц, ещё четверть аудитории – в диапазон от 5 000 до 9 999 рублей. При этом женщины в среднем расходуют на спорт меньше 4 999 рублей», — гласят результаты исследования.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.