У чемпиона КХЛ появился новый главный тренер

Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» назначили 64-летнего канадского специалиста Боба Хартли. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской команды.

«Известный канадский наставник Боб Хартли подписал контракт и возглавит «Локомотив» в предстоящем сезоне. <...> Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде», — говорится в сообщении.

До «Локомотива» Хартли руководил клубом «Авангард» в 2018–2022 годах. В 2019 году команда дошла до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА, а через два года выиграла главный трофей КХЛ. Вместе с тем Боб также возглавлял команды НХЛ. Среди них «Колорадо Эвеланш», «Атланту Трэшерз» и «Калгари Флэймз».