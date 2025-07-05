Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 17:26

У чемпиона КХЛ появился новый главный тренер

Канадец Боб Хартли назначен главным тренером «Локомотива»

Боб Хартли. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Боб Хартли. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» назначили 64-летнего канадского специалиста Боба Хартли. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской команды.

«Известный канадский наставник Боб Хартли подписал контракт и возглавит «Локомотив» в предстоящем сезоне. <...> Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде», — говорится в сообщении.

До «Локомотива» Хартли руководил клубом «Авангард» в 2018–2022 годах. В 2019 году команда дошла до финала Кубка Гагарина, в котором уступила ЦСКА, а через два года выиграла главный трофей КХЛ. Вместе с тем Боб также возглавлял команды НХЛ. Среди них «Колорадо Эвеланш», «Атланту Трэшерз» и «Калгари Флэймз».

Решение включить в зал славы первого сбежавшего из СССР хоккеиста шокировало журналиста из США
Решение включить в зал славы первого сбежавшего из СССР хоккеиста шокировало журналиста из США

Ранее стало известно, что в совет директоров московского хоккейного клуба «Динамо» вошёл бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг. На своей новой должности ему предстоит заниматься подготовкой резерва, воспитанием юниоров, а также привлекать дополнительные инвестиций в клуб.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ХК Авангард
  • ХК Локомотив Ярославль
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar