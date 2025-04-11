Только вперёд: 5 рекордов российских и советских спортсменов, которые изменили мировой спорт

Александр Овечкин забил свой 895-й гол 6 апреля 2025 года. Этим он побил рекорд Уэйна Гретцки, канадского хоккеиста, и тот обещал купить нашему хоккеисту машину, если Овечкин забросит 900 шайб. Но российские спортсмены становятся рекордсменами не только в хоккее. Расскажем, кто ещё из наших перекопал ландшафт мирового спорта.

Сборная СССР по лёгкой атлетике: Петля Корбут

Из-за сборной СССР по лёгкой атлетике на Олимпиаде запретили один из приёмов. Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

Летом 1972 года на XX Олимпийских играх русская гимнастка Ольга Корбут исполнила петлю, которую потом назвали в её честь. Этот элемент был разработан в группе Ренальда Кныша, тренера по данной дисциплине. Нужно было встать ногами на первую перекладину брусьев, подпрыгнуть, выполнить сальто назад и приземлиться руками на эту же перекладину. Первой это исполнила Лариса Пирогова. Корбут данного упражнения очень боялась, но в 1969 году всё равно его выполнила на чемпионате СССР. Ей было всего 14. На Олимпиаде 17-летняя Корбут уже выполнила такой приём почти без страха. А потом в 1978 году Елена Мухина добавила к приёму винт, и трюк назвали «Петля Мухиной». Эти трюки на соревнованиях по лёгкой атлетике больше не появлялись потому, что комиссия сочла их опасными для жизни. Всем гимнасткам запретили вставать на верхнюю перекладину.

Сборная СССР по лёгкой атлетике: Метание молота

Уже больше 35 лет мировой рекорд по метанию молота держит гражданин СССР. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Юрию Седых, возможно, помогает сам Тор, ведь он более 35 лет назад забросил свой молот дальше всех. Этот рекорд до сих пор не побит. На московской Олимпиаде 1980 года атлет побил мировой рекорд, метнув снаряд на 81,80 метра. На соревнованиях за три недели до Олимпиады в 1984 году Седых метнул молот на 86 метров. А на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 1986 года молот улетел на недостижимые 86,74 метра. Более 35 лет спортсмена никто не может превзойти. Дальше 83 метров никто не кидает.

Российская команда по ралли: Их боится даже «Дакар»

Российская команда по ралли побеждала в «Дакаре» всех. Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Владимир Чагин — мировой чемпион по пустынному ралли. Вот его рекорды с «Дакара»: 63 победы на этапах, девять победных этапов в рамках одного «Дакара» и, наконец, семь побед в общем зачёте в классе грузовиков. Чагин остаётся рекордсменом «Дакара» среди гонщиков, что выступали в одной категории. В 2011 году состоялась его последняя победа на ралли, и Чагин стал тренером команды «КАМАЗ-мастер».

Российская сборная по прыжкам с шестом: Первая женщина на пять метров

В прыжках с шестом именно россиянка пробила «пятиметровый потолок» для женщин. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Елена Исинбаева из сборной по прыжкам с шестом побила 28 мировых рекордов. Она стала первой женщиной, что прыгнула выше пяти метров с шестом. Она мощно пробила «стеклянный потолок» на пять метров. После неё выше пяти прыгали только двое. Но её рекорд — 5,06. Его с 2009 года не побила ещё ни одна спортсменка. Обладательница Кубка мира, двух золотых олимпийских медалей и трёх побед на чемпионате мира — вот кто такая легендарная Елена Исинбаева.

Российская сборная по синхронному плаванию: Самая титулованная пловчиха

Россия — дом для самой титулованной синхронной пловчихи в мире. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Ромашина — абсолютная рекордсменка всего мира в дисциплине синхронного плавания, причём за всю историю этого спорта. В России она самый титулованный спортсмен в истории страны. На её полках гордо возвышаются: 21 награда за победу в чемпионате мира, 13 наград за чемпионат Европы. И 43 золотые медали. В любом виде: в соло, в группе, в дуэте и в комбинации. На Олимпиаде в Токио им с партнёром включили чужую музыку — они всё равно взяли золото. На чемпионате Европы в Будапеште у неё сломались колонки — она всё равно победила. Такие дела.