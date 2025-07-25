17 паспортов, чемоданы денег и ордер от России: За что схватили «хозяина Молдовы» В Греции арестован беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Официально Молдавия добивалась его экстрадиции 5 лет. А в России его подозревают в выводе за границу полутриллиона рублей. Почему в Молдавии так боятся его возвращения? 24 июля, 21:15 Олигарх Владимир Плахотнюк и президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / UldisZile, © ТАСС / AP / Rafiq Maqbool, © ТАСС / Zuma

В среду стало известно, что и Россия через Интерпол выдала ордер на арест Владимира Плахотнюка, которого на родине называют «теневым владельцем Молдовы». Накануне олигарха задержали в Греции в стерильной зоне аэропорта при попытке вылететь в Дубай. С 2019 года он находится в международном розыске как фигурант нескольких уголовных дел, заведённых в Молдавии и России. Его подозревают в организации убийств, создании международного наркокартеля и в краже миллиарда долларов из банков.

Где скрывался Плахотнюк: обыски в Афинах, наличные и коллекция часов

По данным греческих СМИ, бывший депутат, первый вице-председатель молдавского парламента, экс-председатель Демократической партии Молдовы и большой друг бывшего президента Украины Петра Порошенко скрывался от следствия на собственной шикарной вилле в элитном районе Афин на побережье Эгейского моря. Там уже прошли обыски.

В доме оперативники обнаружили более 150 тысяч евро наличными, коллекцию роскошных часов, телефоны, компьютеры и диски памяти с установленным на них специальным ПО с защитой от несанкционированного доступа.

Помимо того, в сейфе нашлось 17 поддельных паспортов на разные имена: молдавские, украинские, болгарские, румынские, российские и даже экзотические — мексиканский, иракский и паспорт тихоокеанского государства Вануату, расположенного к востоку от Австралии недалеко от Фиджи и Соломоновых островов.

По данным прокуратуры Греции, молдаванина отправили под предварительный арест на срок 40 суток.

Вилла Владимира Плахотнюка в Афинах. Фото © Telegram / Молдова сейчас

Почему Плахотнюка разыскивали? Главные преступления молдавского олигарха

Плахотнюк входит в число самых состоятельных людей Молдавии, а по некоторым оценкам, может считаться самым богатым. В 2010-х годах его называли самой влиятельной фигурой в стране — якобы он контролировал правительство, парламент и ключевые государственные институты. Однако всё это закончилось в июне 2019 года, когда после острого политического кризиса кабинет министров Павла Филипа был вынужден уйти в отставку.

К этому времени он уже два года как находился в розыске в России, и после потери своего положения в Молдавии решил не дожидаться уголовной развязки и сбежал из страны.

За период своей активности Плахотнюк успел насолить и в Молдавии, и в России. У нас в его отношении возбуждено сразу несколько уголовных дел: о покушении на убийство молдавского политика Ренато Усатого, масштабной контрабанде наркотиков из Северной Африки, а также выводе из России полутриллиона рублей по схеме, известной как «молдавский ландромат».

Кадры обыска виллы Плахотнюка, где нашли 17 поддельных паспортов. Видео © Telegram / Молдова сейчас

Схема Плахотнюка: как выводили миллиарды через молдавские банки

По данным МВД, схема вывода денег из России через молдавские банки действовала с 2011-го по 2014 год и получила своё название потому, что именно в Молдавии местные райсуды фабриковали судебные постановления, необходимые для вывода денег из России.

Изначально схема работала так: между двумя офшорными компаниями заключалась фиктивная сделка на сотни миллионов, гарантами по которой были молдавские фирмы, а поручителями — российские компании. Обычно это были «фирмы-помойки». Затем сделка срывалась, одна из сторон и гарант отказывались от своих обязательств, поэтому молдавские суды выносили решение о взыскании денег с поручителя. Это и было основанием для перевода денег за рубеж.

Позже в схеме участвовали зарубежная фирма и российская, а принцип примерно такой же: фирма в России отказывается исполнять условия контракта, срывает сделку, зарубежная фирма идёт в арбитраж. На суде российская компания соглашается с претензиями, суд удовлетворяет иск зарубежной компании на сотни миллионов, деньги проходят через ФССП и оказываются на совершенно законном основании за границей. Бороться с этой схемой было трудно, потому что формально деньги «очистились» через судебное решение и прошли через службу судебных приставов.

Фото © ТАСС / Вадим Денисов

Компромат на элиту: что нашли в архиве Плахотнюка

Официально правительство Майи Санду уже пять лет занимается вопросом экстрадиции беглого олигарха в Молдавию. В то же время молдавские СМИ цитируют местных экспертов, которые считают, что возвращение Плахотнюка может спровоцировать сильнейший политический кризис в стране.

Тот самый архив, обнаруженный греческой полицией, может содержать компромат на многих местных политиков, судей, прокуроров и даже журналистов и блогеров. За годы деятельности олигарх мог собрать «чувствительную информацию» о коррупционных связях и личных слабостях фигурантов архива.

Их огласка может повлечь громкие отставки, уголовные дела, внезапные смерти — вплоть до полной перестройки политической сцены государства.

Авторы Евгений Кузнецов