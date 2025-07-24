В Греции россиянина приговорили к 118 годам за перевозку нелегальных мигрантов

Россиянина приговорили в Греции к 118 годам тюремного заключения. Как сообщает Mash, мужчину осудили за привозку нелегальных мигрантов.

По данным телеграм-канала, 37-летний Владимир Котельников приехал на заработки в Грецию из Челябинска, где у него остались жена с ребёнком. Он устроился работать на яхту, на которой перевозят туристов из Турции, в качестве члена экипажа. Однако, как оказалось, работодатель обманул россиянина — на борт погрузили нелегальных мигрантов. У мужчины отобрали документы и вынудили отвезти людей в Грецию.

Когда корабль проплывал мимо Родоса, то греческие пограничники задержали группу. В результате Котельникову грозит 118 лет тюремного заключения. Как рассказал президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников, это уже не первый случай. В греческих тюрьмах сидят ещё 36 россиян.

Супруга челябинца обратилась в Фонд защиты соотечественников за рубежом. Мельников, в свою очередь, направил ряд обращений в МИД РФ, чтобы Владимира освободили.