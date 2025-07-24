Гусмана освободили от должности первого замглавы ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», — указано в документе.

Михаил Гусман, 75-летний ветеран ТАСС с 30-летним стажем, является автором и ведущим программы «Формула власти» с 2000 года. Он удостоен званий Заслуженного работника культуры РФ и Заслуженного журналиста РФ. В рамках ЮНЕСКО Гусман занимает руководящую позицию в Российском комитете Международной программы развития коммуникаций. Кроме того, он входит в состав ключевых органов организации: Межправительственного совета по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.