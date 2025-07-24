Baza привела два аргумента против главного доказательства в деле главреда Трифонова

Основным доказательством обвинения против главного редактора Baza («База») Глеба Трифонова в сегодняшнем судебном заседании стал пост, опубликованный в телеграм-канале издания 12 июля 2023 года. В нём шла речь о задержании начальника управления уголовного розыска МВД Красноярского края по подозрению в коррупции, пишет издание.

Следствие утверждает, что главред заплатил сотрудникам полиции за доступ к «эксклюзивной информации». Однако редакция уточняет, что взяла эти данные из открытых источников и других СМИ, которые опубликовали их на сутки раньше «Базы».

В материалах дела, представленных в Замоскворецком суде, утверждается, что именно за этот материал Трифонов 22 августа 2023 года в 18:31 перевёл 6 тысяч рублей через банкомат в Москве, возле станции метро «Белорусская». Однако, отмечает Baz, в этот момент Трифонов был за границей, что отражено в его загранпаспорте — весь август 2023 года журналист провёл в Турции и Черногории.