Суд арестовал продюсера Baza вслед за главредом Трифоновым
Суд арестовал продюсера Baza Лукьянову до 20 сентября по делу о даче взятки
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ходатайство защиты о домашнем аресте для Лукьяновой было отклонено.
Лукьянова в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукьяновой Татьяне Валерьевне, обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, на срок месяц 01 месяц 27 суток», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что до 20 сентября был арестован главред Baza Глеб Трифонов. Журналист не признал вину и заверил, что не стал бы скрываться за пределами России в случае домашнего ареста.
Напомним, что Глебу Трифонову предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы. В редакции Baza и в доме Трифонова накануне прошли обыски. Дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию.
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