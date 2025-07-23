Суд арестовал продюсера Baza вслед за главредом Трифоновым

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 20 сентября продюсера Telegram-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ходатайство защиты о домашнем аресте для Лукьяновой было отклонено.

Лукьянова в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукьяновой Татьяне Валерьевне, обвиняемой в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ, на срок месяц 01 месяц 27 суток», — говорится в сообщении.