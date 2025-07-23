Адвокат заявил, что вину главреда BAZA пытаются доказать с помощью фото с банкомата

Адвокат журналиста Алексей Михальчик пояснил, что такие снимки автоматически фиксируются при внесении средств. Кадр с участием Трифонова датирован августом 2023 года и был включён в материалы уголовного дела. Однако, по его словам, следствию до сих пор не удалось установить, кому именно тогда были переведены деньги.