Адвокат заявил, что вину главреда BAZA пытаются доказать с помощью фото с банкомата
Адвокат Михальчик: Единственное доказательство в деле Трифонова — фото с банкомата
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Единственным доказательством по делу главного редактора издания «База» Глеба Трифонова стало его фото, сделанное камерой банкомата во время денежной операции.
Адвокат журналиста Алексей Михальчик пояснил, что такие снимки автоматически фиксируются при внесении средств. Кадр с участием Трифонова датирован августом 2023 года и был включён в материалы уголовного дела. Однако, по его словам, следствию до сих пор не удалось установить, кому именно тогда были переведены деньги.
Накануне в редакции Baza и в доме Трифонова прошли обыски. Более 10 часов с ним не было связи — позже стало известно, что журналист находился в тонированном автобусе у здания Следственного комитета. По данным издания, дело возбуждено в рамках расследования о превышении полномочий полицейскими, которые, как предполагается, передавали в канал закрытую информацию. Самому Трифонову сегодня предъявлено обвинение в даче взятки — ему и продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет лишения свободы.