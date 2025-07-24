Озоновому слою Земли грозит разрушение из-за частых запусков ракет

Учёные из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в сотрудничестве с международным коллективом исследователей пришли к выводу, что активное увеличение количества ракетных запусков способно негативно повлиять на состояние озонового слоя. Эта защитная оболочка играет ключевую роль в защите живых организмов от вредного ультрафиолетового излучения.

Как пояснил газете «Известия» один из авторов исследования, руководитель Лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Евгений Розанов, многие газы и твёрдые частицы, образующиеся при работе ракетных двигателей, обладают высокой химической и радиационной активностью. Они могут разрушать озоновый слой как во время запуска, так и при возвращении космических аппаратов в атмосферу.

Специалист отметил, что все виды ракетного топлива производят выбросы, так или иначе воздействующие на озоновый слой. Наибольшую опасность представляют соединения хлора и азота, а также вещества, образующиеся при входе космических объектов в плотные слои атмосферы.

Для оценки возможных последствий учёные рассмотрели два сценария развития событий до 2030 года — амбициозный и консервативный. Первый предполагал запуски каждые 72 часа на каждом из 17 действующих космодромов, что составило бы 2040 запусков в год. Второй сценарий учитывал один запуск в неделю, то есть 884 запуска ежегодно.

Результаты исследования показали, что даже при минимальном сценарии скорость сокращения озонового слоя превысит темпы его восстановления. В течение пяти лет истончение может достичь 4% в районах высоких широт Южного полушария, включая Новую Зеландию и Южную Америку. Если тенденция сохранится, под угрозой окажется и часть Северного полушария, в том числе южные регионы России.