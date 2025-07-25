Хоккеистов «Авангарда» и «Динамо» оправдали по делу о групповом изнасиловании

Верховный суд Онтарио оправдал пятерых канадских хоккеистов, ранее обвинённых в изнасиловании. Об этом сообщил телеканал CBC, ссылаясь на заявление судьи. В ходе слушаний суд пришёл к выводу, что показания заявительницы не являются «заслуживающими доверия и достоверными». Суд также не смог установить, что поведение истца было недобровольным.

В начале 2024 года обвинения в изнасиловании были предъявлены пятерым игрокам молодёжной сборной Канады 2018 года: вратарю Картеру Харту, защитнику Кэлу Футу, а также нападающим Алексу Форментону, Диллону Дюбе и Майклу Маклауду. Клубы, в которых выступали хоккеисты, предоставили им бессрочный отпуск.

Обвинения касались предполагаемого изнасилования, произошедшего во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года, посвящённого победе молодежной сборной на чемпионате мира. В финале канадцы обыграли команду Швеции со счетом 3:1.

Майкл Маклауд в прошлом сезоне выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казахстанский «Барыс» и омский «Авангард», а Дюбе — за минское «Динамо».