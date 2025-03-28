Суд отменил приговор по делу об изнасиловании для одного из самых титулованных футболистов мира

Апелляционная палата суда Каталонии вынесла оправдательный приговор одному из самых титулованных футболистов мира, бразильскому экс-защитнику «Барселоны» Дани Алвесу по делу о сексуальном насилии. Об этом говорится в пресс-релизе Высшего суда Каталонии. Ранее спортсмена осудили на 4,5 года лишения свободы.

«Суд отклоняет апелляции прокуратуры, которая просила частично отменить приговор и, в качестве альтернативы, увеличить срок наказания до девяти лет, и частного обвинения, которая просила увеличить срок наказания до 12 лет, и оправдывает подсудимого, оставляя избранные меры пресечения без действия», — сообщает пресс-служба.

Уголовная палата единогласно утвердила апелляцию бразильца, сочтя показания девушки недостаточными для подтверждения его вины. Таким образом был применён принцип презумпции невиновности. Апелляционный суд учёл версию защиты футболиста, которая настаивала, что девушка сама приставала к нему на танцполе в клубе и была не против сексуального контакта. Также, по мнению апелляционного суда, нижестоящая инстанция включила в приговор «оценочные недостатки».

После решения об оправдании Алвеса назвали одной из самых известных жертв закона, принятого в Испании в 2022 года. Его суть сводится к тому, что молчание не является добровольным согласием на секс.

Напомним, что бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. 23-летня девушка заявила, что 31 декабря 2022 года спортсмен изнасиловал её в ночном клубе Sutton в Барселоне. Алвеса задержали и арестовали, когда он был игроком мексиканского клуба «УНАМ Пумас». После этого с ним расторгли контракт. В феврале прошлого года футболиста осудили на 4,5 года лишения свободы, однако затем защита подала апелляцию. В результате южноамериканца отпустили под залог в 1 миллион евро. В заключении он пробыл 14 месяцев.