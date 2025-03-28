Художник обвинил жену в попытке засадить его в тюрьму за «изнасилование внучки» ради квартиры
Художник Невзоров: Жена обвинила меня в педофилии из-за квартиры
Художник Виктор Невзоров. Обложка © личный архив / Инфо24
69-летний российский художник Виктор Невзоров обвиняет свою 54-летнюю супругу Галину в шантаже. Ранее жена обвинила мужа в педофилии по отношению к её внучке. Однако, как утверждает пенсионер, она нацелилась на его квартиру, которую неоднократно требовала переписать на себя вместо детей от первого брака.
Невзоров заявил, что в марте 2024 года Галина начала угрожать ему обращением в СК РФ для обвинения в изнасиловании её внучки, если супруг откажется переписать квартиру. Художник отказался выполнить требование, и его жена действительно подала заявление, в котором утверждала, что он с 2019 по 2022 год приставал и вступал с девушкой в интимные отношения.
По данным Инфо24, Невзорова задержали, однако в августе 2024 года защита добилась признания возбуждения уголовного дела против него незаконным. Тем не менее его задержали повторно. Адвокаты утверждают, что судебная экспертиза не выявила у художника склонности к педофилии, а родственники, которые жили с ним на протяжении многих лет и имели маленьких детей, подтвердили, что никаких развратных действий с его стороны не было.
Защитники подчеркивают, что дело основывается лишь на словах Галины и её внучки, которая после задержания Невзорова устроила в его квартире романтический ужин со своим парнем. Кроме того, представители художника заявляют, что его жена вывезла из квартиры общее имущество на сумму 1,5 миллиона рублей, в том числе 20 картин.
Ранее в Петербурге задержали женатого мужчину, который развращал школьниц, накачивая наркотиками.