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28 марта, 07:17

Художник обвинил жену в попытке засадить его в тюрьму за «‎изнасилование внучки» ради квартиры

Художник Невзоров: Жена обвинила меня в педофилии из-за квартиры

Художник Виктор Невзоров. Обложка © личный архив / Инфо24

Художник Виктор Невзоров. Обложка © личный архив / Инфо24

69-летний российский художник Виктор Невзоров обвиняет свою 54-летнюю супругу Галину в шантаже. Ранее жена обвинила мужа в педофилии по отношению к её внучке. Однако, как утверждает пенсионер, она нацелилась на его квартиру, которую неоднократно требовала переписать на себя вместо детей от первого брака.

Невзоров заявил, что в марте 2024 года Галина начала угрожать ему обращением в СК РФ для обвинения в изнасиловании её внучки, если супруг откажется переписать квартиру. Художник отказался выполнить требование, и его жена действительно подала заявление, в котором утверждала, что он с 2019 по 2022 год приставал и вступал с девушкой в интимные отношения.

По данным Инфо24, Невзорова задержали, однако в августе 2024 года защита добилась признания возбуждения уголовного дела против него незаконным. Тем не менее его задержали повторно. Адвокаты утверждают, что судебная экспертиза не выявила у художника склонности к педофилии, а родственники, которые жили с ним на протяжении многих лет и имели маленьких детей, подтвердили, что никаких развратных действий с его стороны не было.

Защитники подчеркивают, что дело основывается лишь на словах Галины и её внучки, которая после задержания Невзорова устроила в его квартире романтический ужин со своим парнем. Кроме того, представители художника заявляют, что его жена вывезла из квартиры общее имущество на сумму 1,5 миллиона рублей, в том числе 20 картин.

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Ранее в Петербурге задержали женатого мужчину, который развращал школьниц, накачивая наркотиками.

Борис Эльфанд
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