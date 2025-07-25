Суд рассмотрит жалобу на приговор «‎генералу Спартаку»‎

Апелляционная жалоба на приговор бывшему командующему 58-й армией, генерал-майору Ивану Попову, приговорённого к пяти годам лишения свободы за мошенничество и должностной подлог, будет рассмотрена Вторым Западным окружным военным судом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Представитель суда сообщила, что заседание по рассмотрению апелляции «‎генерала Спартака»‎ назначено на 11:30 по московскому времени.

По информации пресс-службы, дело будет рассмотрено коллегией из трёх судей. Участие самого Попова в судебном процессе будет обеспечено посредством видеоконференцсвязи из Тамбовского следственного изолятора. Заседание суда пройдёт в открытом для публики режиме.