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25 июля, 05:18

Суд рассмотрит жалобу на приговор «‎генералу Спартаку»‎

Военный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-командующему 58-й армией Попову

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Иван Попов. Обложка © Life.ru

Апелляционная жалоба на приговор бывшему командующему 58-й армией, генерал-майору Ивану Попову, приговорённого к пяти годам лишения свободы за мошенничество и должностной подлог, будет рассмотрена Вторым Западным окружным военным судом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Представитель суда сообщила, что заседание по рассмотрению апелляции «‎генерала Спартака»‎ назначено на 11:30 по московскому времени.

По информации пресс-службы, дело будет рассмотрено коллегией из трёх судей. Участие самого Попова в судебном процессе будет обеспечено посредством видеоконференцсвязи из Тамбовского следственного изолятора. Заседание суда пройдёт в открытом для публики режиме.

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был осуждён Тамбовским гарнизонным военным судом 24 апреля 2025 года к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Его также лишили воинского звания генерал-майора и оштрафовали на 800 тысяч рублей. По версии следствия, Попов причастен к хищению около 1700 тонн металлопроката стоимостью свыше 100 млн рублей, предназначенных для строительства укреплений в Запорожской области в 2023 году. Генерал вину не признал.

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Оксана Попова
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