Фанаты украинского клуба призывали убивать сербов на матче с Партизаном

Матч второго раунда квалификации Лиги конференций между украинской «Александрией» и сербским «Партизаном» завершился скандалом из-за политизированного поведения игроков и болельщиков. Игра проходила в польском Катовице.

Футболисты «Александрии» вышли на поле, завернувшись в украинские флаги, и отказались от традиционного рукопожатия с соперниками. Причиной стал недавний визит «Партизана» в Россию — сербский клуб принял участие в товарищеских матчах с ЦСКА и «Динамо» в рамках «Братского кубка». Главный тренер украинской команды Кирилл Нестеренко выразил недовольство этим фактом, но от комментариев отказался.

Особое возмущение вызвало поведение украинских фанатов — с трибун раздавались агрессивные призывы и кричалки, в том числе «Ubij Srbina» («убей серба»). В ответ «Партизан» на поле не оставил шансов сопернику и выиграл со счётом 2:0.

Ответный матч пройдёт 31 июля в Белграде, где украинскую команду, по всей видимости, ждёт напряжённая атмосфера — фанаты «Партизана» известны своей радикальностью и преданностью клубу.