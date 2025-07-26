Её боялись даже после смерти. Почему тело первой леди Аргентины Эвы Перон прятали 20 лет? 26 июля 1952 года скончалась первая леди Аргентины Эва Перон, пробившаяся на вершину из самых низов. Её жизненный путь был полон противоречий: одни считали её святой, другие — пособницей преступников. Подробнее — в материале Life.ru 25 июля, 22:01 33 года страсти, власти и скандалов. Почему Эвиту Перон до сих пор ненавидят и боготворят. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Efasein © Getty Images / Universal History Archive

26 июля 1952 года жизнь в Аргентине в прямом смысле остановилась. Голос диктора возвестил о смерти «нашей любимой Эвы» — Эвиты Перон, первой леди латиноамериканской страны. Женщина умерла в возрасте 33 лет, её уход погрузил аргентинцев в шок, отчаяние и даже безумие. Но за что так обожали и ненавидели ту, которая, по слухам, поднялась с самого дна?

Внебрачная дочь служанки: как Эва сбежала из нищеты

Мария Эва Дуарте родилась 7 мая 1919 года в небольшом городке Лос-Тольдос, расположенном неподалёку от Буэнос-Айреса. Она была внебрачной дочерью местного фермера-рантье Хуана Дуарте и его прислуги Хуаны Ибаргурен. Отец Эвы спустя некоторое время решил вернуться к законной жене, а любовницу с детьми оставил в нищете. В 1926 году Дуарте погиб. Ибаргурен, несмотря на то, что покойный когда-то оставил её, с детьми пришла на похороны бывшего возлюбленного. Но законная жена не пожелала видеть любовницу своего мужа и его незаконнорожденных детей и выгнала их из церкви — всё в духе латиноамериканских новелл.

Эва с детства хотела стать актрисой и в 15 лет сбежала в Буэнос-Айрес с заезжим танцором танго. Но в театры её поначалу не принимали, и бедновато одетая полуграмотная девушка из провинции работала где придётся, что впоследствии дало её оппонентам повод для сплетен чуть ли не о проституции.

Эва Дуарте в возрасте 15 лет, фотография 1935 года. Фото © Wikipedia

Но со временем её стали брать на небольшие театральные роли. В 1938 году она заключила контракт с крупным производителем мыла, её обязанностью стала реклама продукции в качестве диктора. Со временем Дуарте обзавелась поклонниками, которые не пропускали её радиоэфиры. В 1941 году она перестала играть в театре, а все свои силы направила на работу на радио.

Но по-настоящему судьбоносным для Эвы стал 1944 год. В январе она принимала участие в благотворительном вечере, который был организован в пользу жертв землетрясения в Сан Хуане. Организатором мероприятия был на тот момент глава Секретариата по труду и социальному обеспечению Аргентины Хуан Перон. Именно в этот вечер Эва познакомилась с будущим аргентинским лидером, сказав ему: «Спасибо, что вы существуете». Солидный вдовец влюбился в девушку — и с тех пор они не расставались.

Эва Дуарте в 1944 году. Фото © Wikipedia / Annemarie Heinrich

Женщина, которая могла править вместо президента

Хуан Перон на посту секретаря по труду и соцобеспечению сделал многое, чтобы стать любимцем аргентинских рабочих. Его меры, направленные на поддержку пролетариата, а также растущая популярность среди аргентинцев вызывали опасения у других представителей правящей верхушки. Поэтому против Перона был организован заговор, в результате которого он был снят со своей должности, а после отправлен под арест.

Но 17 октября 1945 года тысячи аргентинцев вышли на улицы с требованием освободить Перона. Правящая верхушка, опасаясь социальных потрясений, была вынуждена отпустить народного любимца. Выйдя из-под стражи, Хуан Перон принял решение жениться на Эве, а после — бороться за президентское кресло на предстоящих выборах.

В этот непростой период Эва была не только женой, но и самой близкой соратницей Перона. Она ездила с мужем по стране и лично выступала на женских митингах — в Латинской Америке такое тогда было невиданным.

В феврале 1946-го Хуан Перон одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой 52% избирателей. Так Эва Перон стала первой леди Аргентины. После победы супруга на выборах Эва продолжила активную политическую деятельность. Она регулярно выступала перед рабочими по всей стране, возводя своего мужа до уровня национального героя в глазах пролетариата. Эва добилась и введения избирательного права для женщин. В некоторых ситуациях женщина и вовсе брала на себя обязанности главы государства. Так, в 1947 году первая леди Аргентины отправилась в тур по Европе, где встретилась с рядом политиков, включая президента Франции, госсекретаря США и папу римского.

Эва и Хуан Перон в 1947 году. Фото © Wikipedia / Архив «Графико де ла Насьональ», Аргентина

Почему простые аргентинцы молились на Эвиту?

Во время правления Хуана Перона в Аргентине был создан настоящий культ не только главы государства, но и его супруги. Эву изображали на настенных календарях, спичечных коробках, а также её портреты украшали учебники. Хуан Перон — единственный в истории президент Аргентины, который на официальном портрете изображён вместе с женой.

Основную роль в росте авторитета Эвы Перон стал учреждённый в 1948 году благотворительный фонд, названный её именем. На средства учреждения велось строительство больниц и целых кварталов, оказывалась материальная поддержка социально незащищённым слоям населения. Эвита раздала 2500 домов и квартир, 3500 стипендий, ежегодно рассылала больше миллиона посылок с подарками, лично выдавала замуж девушек-сирот. Также Перон лично встречалась с простыми гражданами, включая больных заразными инфекциями. Для многих аргентинцев она стала «своей», а некоторые и вовсе почитали её как святую, воплощение Мадонны.

Особой поддержкой первая леди пользовалась среди женской половины населения страны. В 1951 году женщины – члены перонистской партии выступили с инициативой назначить Эву Перон вице-президентом Аргентины. Но глава государства прекрасно понимал, что военная элита страны придерживается консервативных взглядов и явно будет не в восторге от женщины на столь высоком посту. Поэтому президент решил не рисковать и отклонил данную инициативу.

Эвита в своём благотворительном фонде встречается с детьми. Фото © Wikipedia

Но Эвите доставалось от соперников Перона и аристократов. В ответ она повелела национализировать оппозиционные СМИ, а завистникам мстила. Так, по её поручению около офиса Общества благотворительниц, куда Эву категорически не принимали знатные дамы, в самую жару стоял торговец отборной рыбой.

Беглые эсэсовцы, бриллианты и двойная игра Перон

После Второй мировой войны Аргентина стала одним из мест прибежища беглых нацистов, которые скрывались от правосудия со стороны стран-победительниц. Очевидно, что подобный массовый приём преступников не мог произойти без согласия на то президента Хуана Перона и его супруги.

Всего в Аргентину прибыли порядка 10 тысяч нацистов. Наиболее известные из них: «архитектор Холокоста» Адольф Эйхман, «ангел смерти из Освенцима» Йозеф Менгеле, лидер хорватских усташей Анте Павелич.

Эва Дуарте и Хуан Перон в 1945 году. Фото © Wikipedia

Эвиту и Хуана не интересовало прошлое беглецов, поскольку бесчинства они творили в Европе, которая была далеко от Аргентины. Главное, что нацисты были далеко не бедными людьми, которые во время бегства брали с собой всё имущество, накопленное ими за годы существования Третьего рейха.

Эва Перон была одной из получательниц щедрого вознаграждения от нацистов в виде драгоценностей, денег, предметов антиквариата и всего остального, что представляло хоть какую-то ценность. У первой леди была огромная коллекция разнообразных драгоценностей, включая бриллианты величиной с голубиное яйцо.

Люди танцевали 127 часов без остановки — лишь бы Эвита выжила

В 1950 году у Эвы Перон обнаружили рак матки. Первая леди регулярно сидела на обезболивающих, чтобы принимать участие в политической жизни страны. Тогда она и произнесла фразу, вошедшую в культуру: «Не плачь по мне, Аргентина, я оставляю тебе самое дорогое — Перона».

Ради выздоровления Эвиты аргентинцы шли на безумные жертвы — один танцор 127 часов, не останавливаясь, танцевал танго, пока не упал без сознания. Знаменитый бильярдист сделал подряд 1500 ударов кием. Две пожилые женщины ползали на коленях вокруг центральной площади Буэнос-Айреса 5 часов подряд. По всей стране люди сутками стояли перед самодельными алтарями с портретом своей любимицы, молясь за неё. В деревнях наперебой утверждали, что на изображениях вокруг её головы появляется нимб.

Эва Перон обращается к толпе женщин. Фото © Wikipedia / Генеральный архив Аргентинской Республики

26 июля 1952 года Эвита Перон умерла. Её тело забальзамировали, чтобы создать впечатление, что она просто спит. Люди выстраивались в очереди, чтобы посмотреть на покойную. Через день в магазинах Буэнос-Айреса закончились цветы, а в давке, образовавшейся во время похорон, погибли восемь человек и около двух тысяч получили травмы. В Ватикан поступило более 40 тыс. писем с просьбой о канонизации Эвиты.

Почему власти боялись мёртвой Эвы больше, чем живой?

В 1955 году в ходе очередного государственного переворота, организованного оппозицией, режим Хуана Перона был свергнут. Бывший глава государства был вынужден покинуть пределы страны, а пришедшие к власти силы запретили перонизм. В результате досталось и покойной Эве. Её тело было похищено и спрятано под охраной, что привело к трагедии — охранник случайно застрелил жену, приняв её за вора. Потом гроб поместили в будку киномеханика. Новые власти боялись, что её захоронение может стать местом паломничества и объединяющим фактором для сторонников свергнутого президента.

В 1971 году тело экс-первой леди был перевезено в Мадрид, где в то время находился в изгнании Хуан Перон. Ходили жуткие слухи, что экс-президент ставит гроб с телом супруги на свой стол. Спустя три года он скончался, успев до этого просидеть в президентском кресле менее года. В этот же период и Эва Перон обрела окончательное место захоронения. В 1974 году гроб перевезли в Буэнос-Айрес и перезахоронили в семейном склепе Дуарте, где оно и находится до сих пор. Саркофаг с Эвитой погребён под двумя свинцовыми плитами за решеткой, на стене склепа значится: «Не плачь по мне, Аргентина, я вернусь».

Бюст Эвы Перон в Ла-Плате. Фото © Wikipedia / w:es:usuario:Barcex.

Память об Эвите до сих пор жива в Аргентине. В 1979 году на Бродвее показали мюзикл «Эвита» Эндрю Ллойда Уэббера. В 1996 году выпустили одноимённый фильм с Мадонной в главной роли.

В 2022 году вышел мини-сериал «Святая Эвита», в котором Эву Перон сыграла уже Наталья Орейро. Причём в этой работе представлена попытка показать бывшую первую леди Аргентины как при жизни, так и после смерти.

В провинции Буэнос-Айрес её именем назван город Сьюдад-Эвита. Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес однажды сказала, что женщины её поколения в долгу перед Эвой Перон за показанный «пример страсти и воинственности».