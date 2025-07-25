Азербайджан выдал Узбекистану мужчину, разыскиваемого за оскорбление Мирзиёева

Генеральная прокуратура Азербайджана осуществила экстрадицию в Узбекистан гражданина, который находился в розыске по обвинению в оскорблении президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского ведомства.

Гражданина Узбекистана Амонбека Юсупова разыскивали по статье, предусматривающей ответственность за «унижение чести и достоинства главы государства». Юсупов был задержан в Баку в апреле, а его передача Ташкенту состоялась в рамках тесного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.