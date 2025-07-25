Азербайджан выдал Узбекистану мужчину, разыскиваемого за оскорбление Мирзиёева
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985
Генеральная прокуратура Азербайджана осуществила экстрадицию в Узбекистан гражданина, который находился в розыске по обвинению в оскорблении президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского ведомства.
Гражданина Узбекистана Амонбека Юсупова разыскивали по статье, предусматривающей ответственность за «унижение чести и достоинства главы государства». Юсупов был задержан в Баку в апреле, а его передача Ташкенту состоялась в рамках тесного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.
Ранее Life.ru писал, что Польские власти рассматривают возможность депортации сотен граждан Грузии, которым вменяют причастность к преступной деятельности. Проблема приобрела массовый характер, что и стало причиной подобного решения.