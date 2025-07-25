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25 июля, 09:26

Азербайджан выдал Узбекистану мужчину, разыскиваемого за оскорбление Мирзиёева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leshiy985

Генеральная прокуратура Азербайджана осуществила экстрадицию в Узбекистан гражданина, который находился в розыске по обвинению в оскорблении президента среднеазиатской республики Шавката Мирзиёева. Об этом сообщается на официальном сайте азербайджанского ведомства.

Гражданина Узбекистана Амонбека Юсупова разыскивали по статье, предусматривающей ответственность за «унижение чести и достоинства главы государства». Юсупов был задержан в Баку в апреле, а его передача Ташкенту состоялась в рамках тесного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.

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Ранее Life.ru писал, что Польские власти рассматривают возможность депортации сотен граждан Грузии, которым вменяют причастность к преступной деятельности. Проблема приобрела массовый характер, что и стало причиной подобного решения.

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Ольга Сливченко
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