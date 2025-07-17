Власти Литвы вернули в Россию мужчину, сбежавшего по реке от армии
LRT: Литва передала России мужчину, который пытался уклониться от военной службы
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Литва задержала и депортировала в Россию мужчину, который пытался незаконно покинуть страну, переплыв реку. По словам министра внутренних дел республики Владислава Кондратовича, цитируемым LRT, беглец, вероятно, пытался избежать призыва на военную службу.
«Как и в любой другой стране — они возвращаются», — ответил Кондратович, отвечая на вопрос о будущем уклонистов.
Он также привёл другой случай: на этой неделе гражданин Белоруссии нелегально проник на территорию Литвы, перебравшись через забор с помощью лестницы. Он обратился за гуманитарной помощью, объяснив свой поступок сложными жизненными условиями. Мужчина сейчас находится в центре для беженцев, где с ним ведутся работы по процедуре его возвращения на родину.
Ранее сообщалось, что украинец Сергей Александров, депортированный из Венгрии за шпионаж в пользу Киева, запросил разрешение на въезд в Россию. И хотя он хотел уехать в Москву, мужчине всё же пришлось вернуться на Украину.