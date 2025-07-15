Латвия прекратила признавать загранпаспорта россиян без биометрии с 15 июля

С 15 июля 2025 года Латвия прекращает признавать заграничные паспорта граждан Российской Федерации, не содержащие биометрических данных. Обладателям таких документов запрещён въезд на территорию страны.

В заявлении Министерства иностранных дел Латвии от 18 июня подчёркивается, что данное решение также означает, что республика остановит выдачу виз и приём заявлений на вид на жительство для держателей российских загранпаспортов без биометрии.

В ведомстве уточнили, что хотя с указанной даты въезд для владельцев небиометрических паспортов будет невозможен, россияне, уже находящиеся в Латвии по таким документам, смогут оставаться в стране до истечения срока действия их виз или разрешений. Для тех, кто имеет латвийские долгосрочные визы или виды на жительство, предусмотрен полугодовой период для обмена загранпаспортов на биометрические.

Рига присоединилась к ряду европейских стран, которые уже приняли аналогичные меры. В настоящий момент «пятилетние» заграничные паспорта граждан России без биометрии не признаются для въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию и Литву.