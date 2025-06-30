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30 июня, 13:23

«Обойдусь без эпитетов»: Мединский рассказал, как власти Латвии оторвали доску Пикулю в Риге

Мединский призвал выставить иск за демонтаж доски Пикулю в Риге

Мемориальная доска В. Пикулю в Риге. Обложка © Telegram/ Владимир Мединский

Мемориальная доска В. Пикулю в Риге. Обложка © Telegram/ Владимир Мединский

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский выразил недовольство в связи с демонтажем мемориальной доски советскому писателю Валентину Пикулю в Риге. Эта доска была установлена в 2014 году на доме, где жил писатель, и глава РВИО принимал личное участие в её установке. Теперь её демонтировали местные власти. Об этом Мединский рассказал в своём телеграм-канале.

«Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности. Ну и заодно иск побольше за моральный ущерб – за всех нас. Обойдусь без эпитетов в их [местных властей] адрес. Таких, знаете ли, изучают на спецкурсах мединститутов», — написал Мединский.

Мединский поделился воспоминаниями о том, как в 2014 году он и его коллега установили мемориальную доску за собственные средства. По его словам, процесс установки был непростым: власти требовали, чтобы табличка была выполнена на двух языках, а использование более качественных материалов, таких как бронза, не удалось согласовать.

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Ранее Life.ru сообщал о демонтаже памятника Владимиру Ленину в киргизском городе Ош. Высота достигала примерно 25 метров. Это был один из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии и мире.

Полина Никифорова
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