«Зависть от людей»: Продюсер раскрыл, что ждёт Лазарева после скандального концерта в Сочи

После концерта Сергея Лазарева в Сочи разгорелся спор, спровоцированный недовольством зрителей. Одна из посетительниц мероприятия выразила претензии к организации и сочла хореографию вызывающей. Продюсер Сергей Дворцов, однако, уверен, что попытки «отмены» известного участника Евровидения обречены на провал.

Продюсер убеждён, что в выступлении Лазарева не было оснований для критики. Дворцов подчеркнул, что всё соответствовало нормам приличия, а негативные отзывы продиктованы завистью.

«Я считаю Серёжу легендарным артистом. И всё, что он делает, — всё правильно. Он профессионал своего дела. Его шоу эксклюзивное. И нет, он не переборщил с хореографией. Здесь, видимо, просто уже зависть какая-то от людей. Сергея не смогут «отменить» из-за таких шоу. Я не вижу ничего такого провокационного. Во всяком случае нет каких-то моментов против России. Нет никакой причины для отмены этого шоу», — пояснил Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

Кроме того, продюсер поделился информацией о том, как знаменитости российского шоу-бизнеса разрешают подобные конфликтные ситуации. По словам шоумена, за каждым артистом стоит влиятельный покровитель, и Лазарев не является исключением. Имя этого таинственного спонсора он, однако, не разгласил. По словам Дворцова, репутация у Лазарева является безупречной, артиста уважают и поддерживают многие люди.