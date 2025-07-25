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25 июля, 09:53

В Кремле высказались о потере Евросоюзом суверенности и влияния

Песков: Евросоюз теряет политическое влияние и суверенность

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Евросоюз объективно теряет экономическую мощь, политическое влияние и суверенитет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет своё политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что все это является следствием объективных процессов, которые находятся в постоянном развитии.

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Ранее после длительных споров в ЕС всё же согласовали 18-й пакет санкций против России. В новый пакет ограничений вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Брюссель сразу же приступил к разработке нового 19-го пакета ограничительных мер.

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Наталья Демьянова
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