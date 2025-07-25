В Кремле высказались о потере Евросоюзом суверенности и влияния

«Здесь нет сильных расхождений, есть тенденция, очевидная тенденция, в том плане, что ЕС теряет и свою экономическую мощь, динамика развития экономики стран ЕС как раз об этом говорит. ЕС теряет своё политическое влияние, ЕС теряет свою суверенность», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.