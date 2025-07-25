Зеленский в 16-й раз продлил военное положение на Украине

25 июля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября 2025 года. Это 16-е продление с момента введения военного положения 24 февраля 2022 года.

Военное положение позволяет ограничить передвижение мужчин 18–60 лет, проводить мобилизацию и усиливать меры безопасности, включая комендантский час. Государству оно предоставляет дополнительные полномочия для защиты страны, включая контроль над СМИ, конфискацию имущества для военных нужд и запрет выборов. Он сохраняет полномочия Зеленского до окончания военного положения, несмотря на истёкший срок президентства в мае 2024 года. Некоторые оппоненты обвиняют Зеленского в использовании военного положения для укрепления личной власти.