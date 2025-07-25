Под непрерывным огнём украинской армии водитель-механик 39-й мотострелковой бригады, известный под позывным Кореец, выполнил задачу по доставке штурмового отряда к укреплённой позиции в Донецкой Народной Республике. Как рассказал сам военнослужащий, сразу после высадки десанта его оглушило взрывом, и он был вынужден отступить на БМП, спасаясь от атакующих дронов. Этот боевой опыт стал для него первым.

Кореец поделился, что во время выполнения задания отвлечься от страха ему помогало пение. Однако, несмотря на это, он постоянно помнил о своей главной цели – доставить солдат до опорного пункта. Сразу после выполнения этой задачи, боевая машина Корейца подверглась атаке двух БПЛА.

«Даже если бы она у меня горела или медленно ехала, я бы всё равно вытягивал её до лесополосы. Если бы я там остановился, мы бы сейчас не разговаривали», — пояснил боец в интервью RT.

Благодаря смелости и самоотверженности Корейца, российские подразделения успешно провели операцию по зачистке лесополосы в районе населённого пункта Шевченко в ДНР, не понеся при этом потерь. За проявленный героизм Кореец будет представлен к высокой государственной награде. Кроме того, рассматривается возможность предоставления ему отпуска продолжительностью 20 дней.