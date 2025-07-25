Суд наказал хозяйку архангельского гей-клуба Dark Site за ЛГБТ*-тусовки

Владелица архангельского клуба Dark Site Екатерина Филиппова приговорена к 200 часам исправительных работ по делу об оскорблении чувств верующих (ст. 148 ч. 1 УК РФ). Об этом сообщает «Постньюс».

По данным следствия, инцидент произошёл из-за размещения православного креста на площадке, где проводились ЛГБТ*-вечеринки. Правоохранители расценили это как акт осквернения религиозного символа и умышленное унижение чувств верующих.

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Сама ЛГБТ*-вечеринка, на которой, по версии следствия, была замечена лампа в форме православного креста, состоялась в октябре 2024 года. Клуб подвергся рейду ОМОНа. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов допросили около 90 посетителей закрытого мероприятия.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга накрыли незаконную студию по производству порнографического контента. В ходе оперативных мероприятий были изъяты значительные объёмы реквизита, включая резиновые фаллоимитаторы, специализированную эротическую одежду, куклы вуду, а также полный комплект оборудования для видеозаписи.