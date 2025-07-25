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Регион
25 июля, 12:00

Суд наказал хозяйку архангельского гей-клуба Dark Site за ЛГБТ*-тусовки

Владелицу клуба в Архангельске приговорили к 200 часам работ за ЛГБТ*-вечеринки

Клуб Dark Site. Обложка © VK / Dark Site

Клуб Dark Site. Обложка © VK / Dark Site

Владелица архангельского клуба Dark Site Екатерина Филиппова приговорена к 200 часам исправительных работ по делу об оскорблении чувств верующих (ст. 148 ч. 1 УК РФ). Об этом сообщает «Постньюс».

По данным следствия, инцидент произошёл из-за размещения православного креста на площадке, где проводились ЛГБТ*-вечеринки. Правоохранители расценили это как акт осквернения религиозного символа и умышленное унижение чувств верующих.

Фото © Telegram / PostNews

Фото © Telegram / PostNews

Сама ЛГБТ*-вечеринка, на которой, по версии следствия, была замечена лампа в форме православного креста, состоялась в октябре 2024 года. Клуб подвергся рейду ОМОНа. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов допросили около 90 посетителей закрытого мероприятия.

ЛГБТ*-священника из Петербурга оштрафовали за дискредитацию ВС России
ЛГБТ*-священника из Петербурга оштрафовали за дискредитацию ВС России

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга накрыли незаконную студию по производству порнографического контента. В ходе оперативных мероприятий были изъяты значительные объёмы реквизита, включая резиновые фаллоимитаторы, специализированную эротическую одежду, куклы вуду, а также полный комплект оборудования для видеозаписи.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

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Ольга Сливченко
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