Всем плова! На пляжах Самары раздают необычные угощения с катера

На одном из пляжей Самары развернулась настоящая кулинарная новинка. Вместо традиционной кукурузы и чурчхелы отдыхающим предлагают ароматный горячий плов, приготовленный на костре. Угощение подвозят на катере, прямо к берегу, чем вызывают восторг у отдыхающих.

Посетители отмечают: блюдо действительно вкусное, к тому же удобно — не нужно идти в кафе или брать с собой еду. Всё доставляют по воде, как в фильме.

Пищевое отравление и солнечный удар — два главных врага летнего отпуска. Стоит один раз съесть что-то сомнительное на пляже или провести пару часов под палящим солнцем без головного убора — и вот уже вся поездка под угрозой. Ранее Life.ru опубликовал памятку с четырьмя простыми, но важными правилами, которые помогут сохранить здоровье на отдыхе. Среди них — отказ от уличной еды в жару, постоянное употребление чистой воды, защита от солнца и умеренность в алкоголе.