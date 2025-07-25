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25 июля, 12:10

Всем плова! На пляжах Самары раздают необычные угощения с катера

На городских пляжах Самары с катера раздают узбекский плов

На городских пляжах Самары с катера раздают узбекский плов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samara_vkurse

На городских пляжах Самары с катера раздают узбекский плов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samara_vkurse

На одном из пляжей Самары развернулась настоящая кулинарная новинка. Вместо традиционной кукурузы и чурчхелы отдыхающим предлагают ароматный горячий плов, приготовленный на костре. Угощение подвозят на катере, прямо к берегу, чем вызывают восторг у отдыхающих.

На городских пляжах Самары с катера раздают узбекский плов. Видео © Telegram / Пакуем чемоданы

Посетители отмечают: блюдо действительно вкусное, к тому же удобно — не нужно идти в кафе или брать с собой еду. Всё доставляют по воде, как в фильме.

Отдых, который искалечит: Как правильно выбрать место и не попасть в ад на земле
Отдых, который искалечит: Как правильно выбрать место и не попасть в ад на земле

Пищевое отравление и солнечный удар — два главных врага летнего отпуска. Стоит один раз съесть что-то сомнительное на пляже или провести пару часов под палящим солнцем без головного убора — и вот уже вся поездка под угрозой. Ранее Life.ru опубликовал памятку с четырьмя простыми, но важными правилами, которые помогут сохранить здоровье на отдыхе. Среди них — отказ от уличной еды в жару, постоянное употребление чистой воды, защита от солнца и умеренность в алкоголе.

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Милена Скрипальщикова
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