Колокольный звон объединит Россию в День крещения Руси

Cоборы и монастыри по всей стране наполнятся торжественным колокольным звоном в честь Дня крещения Руси 28 июля. В этот день все святыни превратятся в центры торжественного звона, который объединит верующих по всей стране. Об этом рассказал заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«В Москве все колокольни, все соборы, храмы, монастыри, будут центрами колокольного звона. И этот колокольный звон будет таким всеобщим, как и в прошлые годы. Начало этой традиции было положено в 2012 году», — заявил Кипшидзе.

28 июля россияне отмечают День крещения Руси - праздник в честь великого равноапостольного князя Владимира, который принёс христианство на древнюю землю. Колокольный звон символизирует духовное единение и преемственность поколений.