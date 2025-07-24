Эксперты ЭИСИ назвали День Крещения Руси одним из символов духовного и культурного единства
24 июля состоялся круглый стол ЭИСИ по теме «Россия — центр православной цивилизации». Философы и политологи дискутировали о роли православия в становлении русской цивилизации и развитии её государственности на разных этапах истории.
Вид на Свято-Владимирский собор на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Обложка © Сергей Мальгавко/ТАСС
«Православная вера сформировала неповторимую культурную матрицу России и ее нравственные устои. Этические нормы православия, основанные на служении Отечеству и высшим идеалам, веками служили опорой для нашего народа», – начал дискуссию политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
В эпоху острого геополитического противостояния, каноническое православие подвергается систематическим гонениям в ряде сопредельных государств. Несмотря на вызовы времени, в России отмечается устойчивый рост интереса к православной традиции среди взрослых и молодежи. Этот интерес сможет стать основой для формирования идеалов и мировоззрения подрастающего поколения, укрепляя связь времен и преемственность традиций
Владимир Шаповалов
По его мнению, в эпоху острого геополитического противостояния, каноническое православие подвергается систематическим гонениям в ряде сопредельных государств. Несмотря на вызовы времени, в России отмечается устойчивый рост интереса к православной традиции среди взрослых и молодежи. «Этот интерес сможет стать основой для формирования идеалов и мировоззрения подрастающего поколения, укрепляя связь времен и преемственность традиций», – сказал Шаповалов.
Эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева раскрыла мысль предыдущего спикера, подчеркнув, что за последние годы доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза - с 25% до 45%.*
«Наши исследования за последние несколько лет фиксируют рост интереса к религии и религиозным вопросам в целом, и к православию в частности. Мы наблюдаем, что с 2021 года доля тех, кто считает себя верующими людьми, неуклонно растет. На данный момент она составляет 83%, что на 7 процентных пунктов больше, чем четыре года назад (76%)», – рассказала Григорьева.
Эксперт отметила, что рост показателей происходит преимущественно за счет усиления интереса к православию и свидетельствует о том, что религия стала восприниматься в обществе как значимый институт: «Группа мусульман, по нашим данным, остается достаточно стабильной - 6-7%. Доля сторонников православия росла на протяжении всех четырех лет (67% против 62%), причем наиболее значимая динамика наблюдается среди младшей молодежи (18-24 года)».
Далее Владимир Шаповалов обратился к истории – корням интереса русского человека к православию. По его мнению, выбор Святого князя Владимира во многом заложил духовные основы российской государственности, сделав православную веру – цивилизационным стержнем России и одной из главных традиционных ценностей нашей страны.
«Не менее важным было влияние православия на государственный строй Руси. Основы государственного устройства, принципы принятия государственных решений, соотношение власти светской и духовной, государства и церкви были сформированы именно под влиянием православия и существуют до настоящего времени, пережив войны, революции смуты и катастрофы. Православная традиция государственности основана на симфонии государства и церкви, соборности, единстве власти и народа как главной ценности Русского государства-цивилизации», – рассказал историк.
Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» (ВПШ) им. Ивана Ильина, кандидат философских наук, доктор политических наук Александр Дугин считает, что российская цивилизационная идентичность формировалась в тесной связи с византийским наследием, что принципиально отличает её путь от западноевропейского развития. На протяжении столетий сохранялась преемственность с православной традицией и особым пониманием государственности, уходящим корнями в концепцию «Москва — Третий Рим». Этот уникальный цивилизационный код проявлялся даже в периоды внешнего заимствования институтов и идей, когда под поверхностными изменениями сохранялись глубинные культурные архетипы.
Видео © ЭИСИ
«Мы были частью западной греческой цивилизации до 1054 года, то есть до раскола церквей, после этого мы с Западом две разные цивилизации. И Запад все дальше и дальше отдаляется от своих корней. Ветвь западной европейской цивилизации, строится на постоянном и циклическом отрицании своих собственных основ. Мы же, по своей сути, остаёмся традиционным обществом, поэтому спокойно принимаем традиционные ценности», – считает Александр Дугин.
Становление русской цивилизации как самостоятельного феномена, по мнению философа, происходило через сложный процесс адаптации и переосмысления византийского наследия в условиях совершенно иного географического и исторического контекста. Период монгольского влияния, Московское царство, имперский период и советская эпоха — каждый из этих этапов вносил свои коррективы в цивилизационное самосознание, но не менял его христианских основ.
Даже в моменты кажущегося разрыва с традицией, как во время петровских реформ или революции 1917 года, не смогли пошатнуть основу русской идентичности, и православные традиции продолжали определять развитие общества. Постоянное возвращение к осмыслению России как государства-цивилизации отражает не только поиск национальной идеи, но и объективную потребность в адекватном понимании её исторического пути.
«Сегодня, особенно в ходе обострения отношений с Западом, мы пришли как раз к СВО. Мы вновь пришли к тому, что мы – государство-цивилизация», – подчеркнул философ.
Подробнее на цивилизационных и религиозных различиях российской и западной цивилизации остановился декан факультета истории, политологии и права ГУУ, профессор кафедры государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Вардан Багдасарян: «Позиции православия — апостольские, тогда как западное христианство ввело новеллы, и их развитие привело Запад к отходу от христианства и к современным его проявлениям "расчеловечения", а это — совершенно иная религия, которая имеет свои проявления. <…> Важно зафиксировать, что это не просто потеря Западом религиозности, а превращение в противоположность тому, что несли традиционные религии изначально».
Репрессивные практики порождены страхом Запада перед духовным потенциалом православной цивилизации, продолжил дискуссию политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков: «Представления о важной социальной роли православия глубоко укоренены в массовом сознании людей, которые живут на постсоветском пространстве. После геополитической катастрофы 1991 года православная церковь для многих стала тем духовным каркасом, вокруг которого стали восстанавливаться социальные, культурные, исторические и даже родственные связи».
Верующая во время службы в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Фото © Сергей Мальгавко/ТАСС
Вера – это достаточно мощный ресурс, который современная Россия никогда не использовала в своих геополитических интересах, подчеркивает Рудаков. Однако наши противники с самого начала стремились разрушить это духовное единство. Сначала это происходило с помощью чисто пропагандистских инструментов, медийных манипуляций, потом пошло в ход организационное оружие, инспирировались церковные расколы, создавались параллельные юрисдикции. При этом сами верующие, как правило, вообще не имели к этой деятельности никакого отношения.
«И вот начались репрессии — это последний акт той трагедии разворачивается сейчас на Украине, где каноническая церковь вне закона, где погромы в храмах, аресты, тюремные сроки, все это стало инструментом в руках диктатуры. <…> Очень важно осознавать тесную связь гонений на русское православие с общим трендом на дехристианизацию, который отличает Запад уже последние четверть века», – подчеркнул Александр Рудаков.
Ценностная основа, которую мы называем православной, стала основой нашего общества, подвел итог дискуссии заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
«Наши традиционные ценности разделяет любая конфессия, любая традиционная религия. Мы говорим, например, о коллективизме, совершенно очевидно, что это считывается в нашем цивилизационном коде, как и общинность, и соборность. Безусловно и патриотизм, и гражданственность, и ряд других ценностей, они являются прочтением православного канона. Мы говорим о служении, которое в моменты геополитических вызовов просто красной строкой стало проходить через жизнь и государства, и общества, которое мотивирует людей на совершение подвигов при защите Родины и при исполнении своих служебных обязанностей в совершенно разных профессиях от медиков до учителей и педагогов. Поэтому значение православия в нашей жизни сложно переоценить. Оно проявляется даже в части принятия решений и понимании добра и зла», – заключил Александр Асафов.