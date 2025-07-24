Эксперты ЭИСИ назвали День Крещения Руси одним из символов духовного и культурного единства

«Православная вера сформировала неповторимую культурную матрицу России и ее нравственные устои. Этические нормы православия, основанные на служении Отечеству и высшим идеалам, веками служили опорой для нашего народа», – начал дискуссию политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

В эпоху острого геополитического противостояния, каноническое православие подвергается систематическим гонениям в ряде сопредельных государств. Несмотря на вызовы времени, в России отмечается устойчивый рост интереса к православной традиции среди взрослых и молодежи. Этот интерес сможет стать основой для формирования идеалов и мировоззрения подрастающего поколения, укрепляя связь времен и преемственность традиций Владимир Шаповалов

По его мнению, в эпоху острого геополитического противостояния, каноническое православие подвергается систематическим гонениям в ряде сопредельных государств. Несмотря на вызовы времени, в России отмечается устойчивый рост интереса к православной традиции среди взрослых и молодежи. «Этот интерес сможет стать основой для формирования идеалов и мировоззрения подрастающего поколения, укрепляя связь времен и преемственность традиций», – сказал Шаповалов.

Эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ Мария Григорьева раскрыла мысль предыдущего спикера, подчеркнув, что за последние годы доля молодых людей, которые считают себя православными, выросла практически в два раза - с 25% до 45%.*

«Наши исследования за последние несколько лет фиксируют рост интереса к религии и религиозным вопросам в целом, и к православию в частности. Мы наблюдаем, что с 2021 года доля тех, кто считает себя верующими людьми, неуклонно растет. На данный момент она составляет 83%, что на 7 процентных пунктов больше, чем четыре года назад (76%)», – рассказала Григорьева.











Эксперт отметила, что рост показателей происходит преимущественно за счет усиления интереса к православию и свидетельствует о том, что религия стала восприниматься в обществе как значимый институт: «Группа мусульман, по нашим данным, остается достаточно стабильной - 6-7%. Доля сторонников православия росла на протяжении всех четырех лет (67% против 62%), причем наиболее значимая динамика наблюдается среди младшей молодежи (18-24 года)».

Далее Владимир Шаповалов обратился к истории – корням интереса русского человека к православию. По его мнению, выбор Святого князя Владимира во многом заложил духовные основы российской государственности, сделав православную веру – цивилизационным стержнем России и одной из главных традиционных ценностей нашей страны.

«Не менее важным было влияние православия на государственный строй Руси. Основы государственного устройства, принципы принятия государственных решений, соотношение власти светской и духовной, государства и церкви были сформированы именно под влиянием православия и существуют до настоящего времени, пережив войны, революции смуты и катастрофы. Православная традиция государственности основана на симфонии государства и церкви, соборности, единстве власти и народа как главной ценности Русского государства-цивилизации», – рассказал историк.

Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» (ВПШ) им. Ивана Ильина, кандидат философских наук, доктор политических наук Александр Дугин считает, что российская цивилизационная идентичность формировалась в тесной связи с византийским наследием, что принципиально отличает её путь от западноевропейского развития. На протяжении столетий сохранялась преемственность с православной традицией и особым пониманием государственности, уходящим корнями в концепцию «Москва — Третий Рим». Этот уникальный цивилизационный код проявлялся даже в периоды внешнего заимствования институтов и идей, когда под поверхностными изменениями сохранялись глубинные культурные архетипы.

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«Мы были частью западной греческой цивилизации до 1054 года, то есть до раскола церквей, после этого мы с Западом две разные цивилизации. И Запад все дальше и дальше отдаляется от своих корней. Ветвь западной европейской цивилизации, строится на постоянном и циклическом отрицании своих собственных основ. Мы же, по своей сути, остаёмся традиционным обществом, поэтому спокойно принимаем традиционные ценности», – считает Александр Дугин.

Становление русской цивилизации как самостоятельного феномена, по мнению философа, происходило через сложный процесс адаптации и переосмысления византийского наследия в условиях совершенно иного географического и исторического контекста. Период монгольского влияния, Московское царство, имперский период и советская эпоха — каждый из этих этапов вносил свои коррективы в цивилизационное самосознание, но не менял его христианских основ.

Даже в моменты кажущегося разрыва с традицией, как во время петровских реформ или революции 1917 года, не смогли пошатнуть основу русской идентичности, и православные традиции продолжали определять развитие общества. Постоянное возвращение к осмыслению России как государства-цивилизации отражает не только поиск национальной идеи, но и объективную потребность в адекватном понимании её исторического пути.

«Сегодня, особенно в ходе обострения отношений с Западом, мы пришли как раз к СВО. Мы вновь пришли к тому, что мы – государство-цивилизация», – подчеркнул философ.

Подробнее на цивилизационных и религиозных различиях российской и западной цивилизации остановился декан факультета истории, политологии и права ГУУ, профессор кафедры государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Вардан Багдасарян: «Позиции православия — апостольские, тогда как западное христианство ввело новеллы, и их развитие привело Запад к отходу от христианства и к современным его проявлениям "расчеловечения", а это — совершенно иная религия, которая имеет свои проявления. <…> Важно зафиксировать, что это не просто потеря Западом религиозности, а превращение в противоположность тому, что несли традиционные религии изначально».

Репрессивные практики порождены страхом Запада перед духовным потенциалом православной цивилизации, продолжил дискуссию политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков: «Представления о важной социальной роли православия глубоко укоренены в массовом сознании людей, которые живут на постсоветском пространстве. После геополитической катастрофы 1991 года православная церковь для многих стала тем духовным каркасом, вокруг которого стали восстанавливаться социальные, культурные, исторические и даже родственные связи».

Верующая во время службы в Свято-Владимирском кафедральном соборе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Фото © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вера – это достаточно мощный ресурс, который современная Россия никогда не использовала в своих геополитических интересах, подчеркивает Рудаков. Однако наши противники с самого начала стремились разрушить это духовное единство. Сначала это происходило с помощью чисто пропагандистских инструментов, медийных манипуляций, потом пошло в ход организационное оружие, инспирировались церковные расколы, создавались параллельные юрисдикции. При этом сами верующие, как правило, вообще не имели к этой деятельности никакого отношения.

«И вот начались репрессии — это последний акт той трагедии разворачивается сейчас на Украине, где каноническая церковь вне закона, где погромы в храмах, аресты, тюремные сроки, все это стало инструментом в руках диктатуры. <…> Очень важно осознавать тесную связь гонений на русское православие с общим трендом на дехристианизацию, который отличает Запад уже последние четверть века», – подчеркнул Александр Рудаков.

Ценностная основа, которую мы называем православной, стала основой нашего общества, подвел итог дискуссии заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.