12 наследников Владимира: Как сложилась судьба сыновей князя, кому из них совсем не повезло

Об этом часто забывают, но сам князь Владимир пришёл к власти в результате междоусобицы Святославичей. Его противниками выступили Олег и Ярополк. Владимир княжил в Новгороде, Олег — у древлян, а Ярополк унаследовал золотой киевский престол. Потом Олег случайно убил киевского дружинника Люта Свенельдича. Распря не затихала целый год, в живых остался только Владимир, он и стал в итоге киевским князем, крестившим Русь. Но после смерти Владимира тоже началась усобица, теперь уже более масштабная, так как сыновей у Владимира было побольше. Рассказываем, как сложились их судьбы.

Вышеслав

Вышеслав не смог вступить в битву за киевский престол — к сожалению или к счастью. Фото © «Шедеврум»

Вышеслав родился в 977 году в браке Владимира с варяжкой из знатного рода Оловой. Теперь её принято считать Аллогией, которая упоминается в биографии Олафа I Трюггвасона, короля Норвегии с 995-го по 1000 год. Владимир посадил сына княжить в Новгород сразу же после Крещения Руси. В 33 года Вышеслав умер, за пять лет до отца.

Изяслав

Изяслав был первым сыном Владимира от полоцкой княжны Рогнеды, которая в силу предшествующих мрачных событий ненавидела киевского князя и пыталась его убить. Изяслава же недолюбливал сам Владимир: за то, что в глубоком детстве защитил мать от гнева отца, когда князь пытался убить Рогнеду за то, что она пыталась убить его. Тогда Владимир ещё не был христианином. А потом Изяслава и его мать сослали в Полоцкое княжество. Там наследник Владимира умер в 22 года в 1001 году.

Святополк

Святополка после междоусобицы Владимировичей называли только Окаянным. Фото © Wikipedia / Ян Матейко

Святополк Окаянный — под таким прозвищем он запомнился людям. А ещё его называли «сыном двух отцов». И вот почему: во время междоусобицы Святославичей Ярополк по определённым причинам покинул этот мир. Но у него осталась вдова, на которой женился Владимир. Тогда он ещё не был христианином. Возможно, Святополк был зачат будущим крестителем Руси, а возможно, женщина уже была беременна от Ярополка. Святополк стал наследником киевского престола, но испугался за свою власть и убил братьев — Бориса и Глеба. А потом бежал в Карпаты и дожил там до 40 лет, то есть до 1019 года.

Ярослав

Ярослав же запомнился народу как Мудрый. Он написал свод законов Древней Руси и княжил до 1054 года. Фото © Wikipedia / Александр Митин Евгеньевич

Ярослав был вторым после Святополка сыном Владимира. Он вступил в битву за престол и победил. Остался киевским князем на долгие годы. Правление Ярослава Мудрого (именно так его называли) стало временем расцвета Древней Руси. Он заключал династические браки с представительницами королевских родов Западной Европы, составил письменный свод русских законов, Русскую Правду, и дожил до 1054 года. После его правления снова началась междоусобица.

Борис

Борис и Глеб стали одними из первых русских святых. Фото © Wikipedia

Борис обычно неотделим от Глеба. Они двое были единоутробными братьями, сыновьями Владимира от неведомой «болгарыни». Борис был убит в 1015 году в Ростове людьми Святополка. А потом был причислен к лику святых.

Глеб

Глеб тоже был сыном Владимира от «болгарыни». Его тоже убили по приказу Святополка Окаянного в 1015 году. Глеба зарезал его собственный слуга за взятку. Вместе с Борисом оба были причислены к лику святых.

Всеволод

Всеволод тоже был сыном Рогнеды, как и Изяслав. Владимир отправил его княжить во Владимир-Волынский. Так появился первый в истории волынский князь. Судя по норманнским сагам, Всеволод мог свататься к королеве Сигрид Гордой. Всеволод скончался на Волыни в 1013 году в возрасте 30 лет.

Святослав

Названный в честь деда, Святослав был сыном Владимира от «чехыни», которая, скорее всего, являлась богемской княжной Мальфридой. Владимир отправил его княжить к древлянам. Кажется, к тому моменту уже можно было понять, что ничего хорошего на древлянской земле с князьями не происходит, но... В 1015 году Святополк послал убийц и в княжество Святослава. Сын Владимира и Мальфриды дожил до 29 лет.

Мстислав

Мстислав был очень неплохим воеводой, это позволило ему не сгинуть в междоусобицу. Фото © Wikipedia

Мстислав тоже был сыном Владимира и Мальфриды. Он был послан отцом в отдалённое княжество Тмутаракань, которое завоевал ещё Святослав Игоревич. Там наследник Владимира хорошо себя проявил. Ещё лучше он проявил себя во время междоусобицы. Мстислав пошёл на Святополка и занял весь юг Руси до Чернигова. Фактически во время правления Ярослава Мудрого тому приходилось делить Русь с братом. Но Мстислав признавал старшинство киевского князя. Он умер в 46 лет в 1036 году.

Позвизд

Позвизд — полулегендарный княжич, тоже сын Владимира. При этом его матерью была та же женщина, что родила святых Бориса и Глеба. Что случилось с Позвиздом, княжил ли он где-то, убили его или же он умер своей смертью — неясно.

Станислав

Станислав, видимо, был единоутробным братом Мстислава. Он получил в княжение Смоленск, то есть правил областью на западной границе Древней Руси. Станислав умер около 1013 года, ещё до смерти самого Владимира.

Судислав

Судислава заставили уйти в монастырь, зато он прожил дольше всех. Фото © «Шедеврум»

Среди потомков Владимира Святого князь Судислав стал настоящим долгожителем. Он был самым младшим сыном. Около 1014 года Владимирович-младший получил Псковское княжество и не выходил оттуда до конца усобицы. Но в 1036 году умер Мстислав, и Ярослав Мудрый поступил, может быть, и мудро, но жестоко: он посадил брата в темницу на 23 года. Выпустили его оттуда только сыновья Ярослава, но сразу заставили постричься в монахи и отказаться от права на престол. Судислав согласился и умер в 1063 году.