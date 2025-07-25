Служебный роман: Слухи об отношениях Туска и «худшего» министра образования повергли поляков в шок

В Польше подозревают премьер-министра Дональда Туска в служебном романе с министром образования Барбарой Новацкой. Слухи спровоцировало старое видео, где во время заседания, предположительно, они флиртовали друг с другом.

Дональд Туск и Барбара Новацкая. Видео © Х / Dum Spiro

На кадрах видно, как Туск не обращает внимание на выступающего политика в парламенте. Его взгляд полностью сфокусирован на Новацкой. Они что-то обсуждают, а потом он забирает у неё мобильный телефон и кладёт в свой карман. Также появился снимок, где они разговаривают и улыбаются друг другу, пытаясь это скрыть.

Дональд Туск и Барбара Новацкая. Фото © Х / LukaBlack

Этот факт вызвал недовольство среди поляков. Они подозревают, что именно роман помог Новацкой остаться на своём месте после масштабной волны перестановок и увольнений в правительстве. Во время эфира канала Zero ведущая назвала Барбару одной из самых слабых министров образования Польши.

«Новацкая — ужасный министр. Она просто раздражает, расстраивает всех, начиная с учителей, которые требуют от неё системных решений. Это министр, которая разочаровала родителей. И почему Барбара Новацкая осталась на своем посту? Что же, думаю, знает только она сама, может быть, ещё премьер-министр Туск», — сказала она.

Депутат Сейма Славомир Цвик прокомментировал слухи. По его мнению, любой, кто интересуется политикой, и сопоставив факты, сможет легко понять причины, почему Новацкая находится на своём посту. Однако его слова посчитали чрезмерно двусмысленными, поэтому он поспешил извиниться, заявив, что имеет в виду только профессионализм Новацкой, а не её личные отношения с Туском.