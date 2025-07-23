Запрещала закрывать дверь в туалете: Экс-министра культуры Италии унижала собственная любовница

Экс-министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано подвергался унижениям, находясь в отношениях со своей бывшей любовницей Марией Розарией Бочча. Как сообщает Open.online, девушка даже запрещала ему закрывать дверь в туалете.

По информации портала, даму подозревают в преследовании, нападении, клевете и незаконном вмешательстве в личную жизнь. Вместе с тем в деле, производство которого завершила прокуратура Неаполя, было указано, что в отношении бывшего министра зафиксировано 33 эпизода преследования со стороны Марии. Например, во время одной из командировок девушка запрещала Санджулиано закрывать дверь даже в туалете, чтобы контролировать его.

Также она посетила кинофестиваль, где был чиновник со своей женой, и сделала фотографию ради запугивания. Прокуратуре удалось зафиксировать, что Бочча контролировала телефон любовника через удалённый доступ. Кроме того, она приказывала продолжать с ней разговор по телефону, пока он признаётся жене в измене, а во время одной из ссор оставила на его голове 10-сантиметровую царапину. Фотографии с этим год назад долгое время обсуждали в Сети.

Санджулиано ушел с поста министра в сентябре 2024 года из-за служебного романа с инфлюенсером Марией. Он также заявлял, что хотел назначить любовницу на должность бесплатного консультанта по крупным мероприятиям, но передумал. Однако впоследствии СМИ удалось опровергнуть его слова, раздобыв документ о назначении. В это же время Бочча врала Санджулиано о беременности.

Экс-министр признался, что Мария неоднократно сопровождала его в командировках. При это он уверял, что тратил на женщину только личные деньги, а не служебные средства. В прямом эфире итальянского ТВ он раскаялся в поступке и попросил прощения у жены.