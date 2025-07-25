Каждый иск к России в арбитраже США обойдётся Google в 65 млрд

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование о запрете Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в судах США по делам, связанным с банкротством российского ООО «Гугл». Об этом говорится в определении суда, оказавшемся в распоряжении «Ведомостей».

Суд признал обеспечительные меры обоснованными, поскольку Google Ireland нарушила ранее введённый запрет, продолжив разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии. По мнению суда, исполнение решений иностранных арбитражей до завершения российской процедуры банкротства может привести к убыткам и фактическому прекращению деятельности ООО «Гугл».

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский подчеркнул, что попытка Google Ireland передать спор в коммерческий арбитраж за рубежом незаконна — в силу санкционного режима и исключительной юрисдикции российского суда по делам о банкротстве и субсидиарной ответственности.Кроме того, Таляровский отметил, что банкротство ООО «Гугл» напрямую связано с санкционной политикой материнских компаний Google, приведшей, в частности, к блокировке YouTube-каналов российских СМИ — кредиторов по делу. Также в основу требований легли нарушения российского антимонопольного законодательства и норм, регулирующих деятельность СМИ в интернете.

За каждое нарушение запрета Google Ireland может грозить взыскание в размере 65,08 млрд рублей — это 50% от суммы спорных выплат, оспариваемых управляющим.