Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение вторичных санкций против РФ
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США потенциально могут ввести вторичные санкции против России, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перед отлётом в Великобританию. Он также рассказал, что его шансы заключить торговую сделку с Евросоюзом оцениваются примерно «50 на 50».
«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придётся ввести вторичные санкции против России. <...> У нас есть 50-процентный шанс, может, и меньше, но 50 на 50 — что мы сможем договориться с Евросоюзом», — рассказал хозяин Белого дома.
Ранее в Белом доме заявляли, что американский президент намеревается лично контролировать политику санкций против России. Трамп регулярно обсуждает внешнеполитические шаги с представителями Республиканской партии в Сенате.