Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение вторичных санкций против РФ

США потенциально могут ввести вторичные санкции против России, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перед отлётом в Великобританию. Он также рассказал, что его шансы заключить торговую сделку с Евросоюзом оцениваются примерно «50 на 50».

«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придётся ввести вторичные санкции против России. <...> У нас есть 50-процентный шанс, может, и меньше, но 50 на 50 — что мы сможем договориться с Евросоюзом», — рассказал хозяин Белого дома.