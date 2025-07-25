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Регион
25 июля, 14:52

Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение вторичных санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

США потенциально могут ввести вторичные санкции против России, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп перед отлётом в Великобританию. Он также рассказал, что его шансы заключить торговую сделку с Евросоюзом оцениваются примерно «50 на 50».

«Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придётся ввести вторичные санкции против России. <...> У нас есть 50-процентный шанс, может, и меньше, но 50 на 50 что мы сможем договориться с Евросоюзом», — рассказал хозяин Белого дома.

Трамп не будет применять санкции против России, пишут СМИ
Трамп не будет применять санкции против России, пишут СМИ

Ранее в Белом доме заявляли, что американский президент намеревается лично контролировать политику санкций против России. Трамп регулярно обсуждает внешнеполитические шаги с представителями Республиканской партии в Сенате.

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Полина Никифорова
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