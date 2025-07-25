Трамп не будет применять санкции против России, пишут СМИ

Представители Франции ставят под вопрос вероятность того, что американский президент Дональд Трамп применит заявленные санкционные меры против главы российского государства Владимира Путина. Скептицизм выражает местное издание L’Express, добавляя, что ограничения не будут введены даже после истечения 50-дневного периода.

Автор статьи объясняет это тем, что Трамп ориентируется на сторону, обладающую большей мощью, что может привести к очередному «слиянию» с президентом РФ и, как следствие, невыполнению своих угроз.

Стоит напомнить, что Трамп анонсировал введение вторичных пошлин в размере около 100% на товары из России и её торговых партнёров, если не будет прогресса в разрешении украинского конфликта.