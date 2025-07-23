Заговор: Две страны-союзницы США намерены надавить на Трампа после введения пошлин
FT: Германия и Франция готовят жёсткие меры против США из-за торговых пошлин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry
Франция и Германия активно лоббируют в Евросоюзе идею о введении ответных санкций против США, стремясь получить «рычаги влияния» на американского лидера Дональда Трампа. Берлин настаивает на жёсткой реакции на действия Вашингтона.
Согласно информации Financial Times, ссылающейся на источники в дипломатических кругах ЕС, Париж и Берлин добиваются от Евросоюза введения рестрикционных мер в ответ на американские торговые пошлины, если компромисс не будет достигнут.
«Нам нужно изменить наш метод ведения переговоров. Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар и выложить на стол любой вариант, который изменит баланс в переговорном процессе», — заявил министр промышленности Франции Марк Ферраччи.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении 30-процентных пошлин на европейские и мексиканские товары, они должны вступить в силу 1 августа 2025 года. Он также пригрозил, что, если последует ответная реакция, Белый дом удвоит размер торговых барьеров.