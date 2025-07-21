В США хотят призвать Европу ввести пошлины против российской нефти

В Соединённых Штатах выразили готовность обсудить с Китаем вопрос о закупках нефти у России. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что Вашингтон может ввести вторичные пошлины до 100% на нефть, которую покупают страны, находящиеся под санкциями, включая Россию. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

«Любая страна, покупающая российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%». Президент Трамп направил разговор в другое русло, и я бы настоятельно призвал наших европейских союзников, которые много рассуждали, последовать нашему примеру, если мы введём эти вторичные пошлины», — сказал Бессент.

Министр добавил, что предстоящие переговоры между США и Китаем могут затронуть тему закупок Пекином российской и иранской нефти. Он отметил, что торговля находится в хорошем состоянии, подчёркивая, что Китай активно покупает санкционные энергоносители из России и Ирана.