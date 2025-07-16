«Уронить топор на ногу»: Эксперт раскрыл, как пошлины Трампа против РФ ударят по США
Эксперт Семибратов: Пошлины Трампа угрожают экономике США, а не России
Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45
Президент США Дональд Трамп, угрожая России пошлинами, в реальности ставит под удар американскую экономику. Такое мнение выразил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
По его словам, экономики двух стран почти нигде не пересекаются, а после начала СВО вовсе начали развиваться параллельно, поэтому анонсированные хозяином Белого дома санкции представляют опасность прежде всего для Вашингтона, а не Москвы.
«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьёзный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все ещё закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — подчеркнул собеседник URA.ru.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.