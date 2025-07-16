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16 июля, 08:33

«Уронить топор на ногу»: Эксперт раскрыл, как пошлины Трампа против РФ ударят по США

Эксперт Семибратов: Пошлины Трампа угрожают экономике США, а не России

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse45

Президент США Дональд Трамп, угрожая России пошлинами, в реальности ставит под удар американскую экономику. Такое мнение выразил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, экономики двух стран почти нигде не пересекаются, а после начала СВО вовсе начали развиваться параллельно, поэтому анонсированные хозяином Белого дома санкции представляют опасность прежде всего для Вашингтона, а не Москвы.

«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьёзный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все ещё закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — подчеркнул собеседник URA.ru.

Западные СМИ восхитила реакция Путина на угрозы от Трампа
Западные СМИ восхитила реакция Путина на угрозы от Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней. Однако в Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа. Дмитрия Медведева тоже не впечатлил декоративный ультиматум. А МИД РФ поставил главу Белого дома на место.

Борис Эльфанд
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