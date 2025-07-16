«Уронить топор на ногу»: Эксперт раскрыл, как пошлины Трампа против РФ ударят по США

По его словам, экономики двух стран почти нигде не пересекаются, а после начала СВО вовсе начали развиваться параллельно, поэтому анонсированные хозяином Белого дома санкции представляют опасность прежде всего для Вашингтона, а не Москвы.

«Вряд ли какие-то пошлины нанесут серьёзный урон России. Скорее они ударят по американским производителям, которые через различные схемы все ещё закупают уран, титан и другие природные ресурсы у нас. Это история про то, как уронить топор себе на ногу или отморозить уши назло маме», — подчеркнул собеседник URA.ru.