Конец эпохи безнаказанности: почему коррупционеров в России больше не спасут должности и связи Аресты самых высокопоставленных чиновников в России в последнее время стали обычным делом. Борьба с коррупцией из одноразовых акций превратилась в системную работу, ставшую одним из главных направлений госполитики. 26 июля, 07:01 Чиновников – под суд! Почему коррупционеров теперь сажают массово. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / alexkich, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Сергей Булкин

Оборона из песка: как коррупция оставила Курскую область без защиты

По мнению экспертов, катализатором активизации борьбы с коррупцией стала Специальная военная операция, которая обнажила жизнь недобросовестных чиновников и казнокрадов.

Особенно ярко это показала трагедия Курской области, куда из-за разворовывания чиновниками денег, выделенных на возведение оборонительных сооружений, в регион вторглись украинские войска. В результате часть Курской области восемь месяцев была под вражеской оккупацией, погибли тысячи российских солдат и мирных жителей, хозяйству региона нанесён колоссальный материальный ущерб. Стало понятно, что коррупция — это не просто относительно безобидное экономическое преступление, а смертельно опасное для страны злодеяние, стоящее в одном ряду с государственной изменой.

«Метастазы коррупции показали свою реальную сущность, когда ВСУ захватили часть Курской области и выяснилось, что именно из-за коррупции во многом это произошло», — отметил политолог Геннадий Подлесный.

Губернаторы, генералы, министры: кого уже задержали

Выводы последовали незамедлительно — только за последние пять недель были арестованы высокопоставленные чиновники в шести регионах.

24 июля по подозрению во взятке в особо крупном размере был задержан экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

22 июля по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений задержали вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.

В тот же день по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан министр транспорта Новгородской области Константин Куранов.

Экс-губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

18 июля по тому же обвинению взят под стражу замглавы правительства Новгородской области Станислав Шульцев.

27 июня за взятку в особо крупном размере были задержаны экс-глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлия Логвиненко и глава администрации Колпино Дмитрий Кохно.

7 июня в Москве за взятки и злоупотребления полномочиями задержали бывшего первого замдиректора Росгвардии генерала Виктора Стригунова.

А общая статистика борьбы с коррупцией и вовсе впечатляет. За 2024 год Генеральной прокуратурой было возбуждено 38 500 уголовных дел по фактам коррупции, что на 25% больше, чем годом ранее. А в первом квартале 2025 года в России выявили 15 458 коррупционных преступлений, что на 24% больше, чем за первый квартал 2024 года (12 466 преступлений). Каждые 20 минут в России возбуждается новое дело о коррупционных преступлениях.





Аресты без привилегий: почему взяточников больше ничто не спасёт

Происходящие задержания и аресты свидетельствуют, что неприкасаемых больше нет — казнокрадов не спасают ни высокое положение, ни принадлежность к силовым структурам. По мнению экспертов, это объясняется тем, что такие указания даны правоохранительным органам на самом высшем уровне.

«После того как вскрылись масштабы коррупции в прифронтовых областях, по-видимому, был доклад Верховному главнокомандующему. Была поставлена чёткая задача: разобраться с коррупционерами и вернуть то, что можно вернуть. Самое страшное, что не вернёшь тех людей, которые погибли из-за этих негодяев, воровавших миллиарды», — считает политолог Геннадий Подлесный.

Президент России Владимир Путин ясно даёт понять, что в условиях внешней угрозы и мобилизации всего общества коррупция попросту недопустима. И развёрнутая борьба с коррупцией приносит свои плоды — антикоррупционные мероприятия позитивно сказываются на жизни большинства населения страны: возрастает эффективность государства, снижается «коррупционный налог» на граждан, бюджет на социальные нужды и вопросы безопасности расходуется эффективно и по назначению.

«Президент Путин всегда очень жёстко относился к фактам хищения государственных средств, по сути, тот, кто украл у своей страны, особенно в условиях проведения военных действий, считается предателем. Большинство сегодняшних задержанных и осуждённых чиновников перепутали свой карман с государственным, многие из них потеряли берега дозволенного, кодекс этики и понятия чести и достоинства у них напрочь отсутствуют. В условиях СВО не должно быть никакой пощады к тем, кто расхищает бюджет. Силовики чётко выполняют поручение президента, который знает о каждом таком случае», — отметил член Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Одним из самых громких процессов стало дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей за взяточничество. 21 июля Иванову продлили арест ещё по одному делу — о взятках свыше 1,3 млрд рублей. Тогда же представитель следствия заявил, что завершается сбор доказательств в совершении Ивановым ещё двух тяжких преступлений, по которым ещё не заведено уголовное дело.

В мае 2025 года СК России завершил следствие по делу бывшего главного кадровика Минобороны генерала Юрия Кузнецова и увеличил сумму вменяемой ему взятки до 80 миллионов рублей, в настоящее время защита знакомится с материалами дела.





23 июля 2025 года суд вынес приговор бывшему начальнику одного из военных представительств Минобороны России Сергею Болгареву, обвиняемому в получении взяток на сумму более 14 млн рублей от руководителя завода, расположенного в Пятигорске. Болгарев признан виновным в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к 8,5 года колонии строгого режима.

Новая элита России: кто придёт на место осуждённых коррупционеров

Активные антикоррупционные зачистки наглядно свидетельствуют, что в России строится современная, ответственная и неподкупная государственная система. И её прочность определяется не только законами, но и готовностью применять их в отношении всех — независимо от должности, связей и статуса. Идёт целенаправленная и последовательная смена кадров на честных, неподкупных людей.

«Мы видим системную работу по укреплению государства, которая ведётся под личным контролем президента. В условиях внешнего давления и внутренней мобилизации санитарные операции по вычищению коррупционеров и предателей — это не инициатива «снизу», а вопрос выживания и суверенитета страны. Президент действует последовательно и методично. Да, масштабы огромны, и антикоррупционная работа не всегда идёт с той скоростью, которую хотелось бы видеть. Сигнал предельно ясен: неотвратимость наказания становится нормой системы. Позиции, связи, прежние заслуги больше не гарантируют иммунитет. Президент выстраивает новую дисциплинарную модель элиты, в которой лояльность без эффективности, результат без чистоты, личные интересы без служения становятся неприемлемыми», — считает политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко.

Авторы Владимир Дюжий