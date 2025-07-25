Глава индийской нефтекомпании покинул пост из-за антироссийских санкций ЕС

Генеральный директор индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, в которой «Роснефть» является акционером, Алессандро де Доридес покинул свой пост. Его уход, как передаёт Reuters , произошёл вскоре после введения ЕС очередного пакета санкций против России.

Де Доридес начал исполнять свои обязанности в апреле 2024 года. Его преемником станет Сергей Денисов, сотрудник компании с 2017 года. Это решение было одобрено советом директоров 23 июля.