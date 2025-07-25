Глава индийской нефтекомпании покинул пост из-за антироссийских санкций ЕС
Reuters: В Индии глава нефтекомпании уволился из-за антироссийских санкций ЕС
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Генеральный директор индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, в которой «Роснефть» является акционером, Алессандро де Доридес покинул свой пост. Его уход, как передаёт Reuters, произошёл вскоре после введения ЕС очередного пакета санкций против России.
Де Доридес начал исполнять свои обязанности в апреле 2024 года. Его преемником станет Сергей Денисов, сотрудник компании с 2017 года. Это решение было одобрено советом директоров 23 июля.
Напомним, что 19 июля Евросоюз ввёл 18-й пакет санкций, существенно расширив список ограничений. Под новые рестрикции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. Одним из ключевых решений стало дальнейшее снижение предельной стоимости российской нефти. Санкционные списки также пополнили 105 танкеров и 22 банковских учреждения. Помимо прочего, ЕС полностью прекратил все операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Уже сейчас в Брюсселе активно ведётся работа над следующим, 19-м, пакетом ограничительных мер.