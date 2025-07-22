Франция приоткрыла завесу тайны над 19-м пакетом санкций против России: «‎Ещё тяжелее!»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о начале разработки нового, 19-го, пакета санкций против России сразу после введения 18-го. В своём выступлении на радиостанции France Inter он отметил, что внешнеполитическое ведомство страны активно работает над общеевропейскими мерами.

«Мы пойдём ещё дальше, потому что я уже попросил свою команду подготовить следующий новый пакет санкций, который будет ещё тяжелее», — сказал глава французской дипломатии.