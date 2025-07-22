Франция приоткрыла завесу тайны над 19-м пакетом санкций против России: «Ещё тяжелее!»
Глава МИД Франции Барро: 19-й пакет санкций против России будет ещё тяжелее
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил о начале разработки нового, 19-го, пакета санкций против России сразу после введения 18-го. В своём выступлении на радиостанции France Inter он отметил, что внешнеполитическое ведомство страны активно работает над общеевропейскими мерами.
«Мы пойдём ещё дальше, потому что я уже попросил свою команду подготовить следующий новый пакет санкций, который будет ещё тяжелее», — сказал глава французской дипломатии.
Барро уверен, что новый пакет рестрикций будет утверждён в кратчайшие сроки, если Россия не пойдёт на прекращение огня на Украине путём переговоров. По его убеждению, совместные усилия стран ЕС смогут оказать существенное влияние на Москву.
Напомним, на прошлой неделе Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций, который затрагивает 14 физических и 41 юридическое лицо, а также включает снижение потолка цен на российскую нефть. В чёрный список вошли 105 танкеров и 22 банка. Кроме того, ЕС запретил все операции с РФПИ. Брюссель сразу же приступил к разработке нового 19-го пакета ограничительных мер. Китай выдвинул Западу требование из-за санкций против России без разрешения Совбеза ООН, и вот почему.