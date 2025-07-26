Родителям напомнили, какие выплаты можно получить к 1 сентября

В ряде российских регионов семьи, воспитывающие детей, имеют право на получение специальных выплат к началу учебного года. Кроме того, существует возможность получения наличными остатка средств материнского капитала, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что в 2025 году предусмотрены единовременные выплаты к 1 сентября, однако они носят целевой характер и не являются массовыми, как это было в 2021 году во время пандемии. Основным механизмом поддержки стала возможность обналичивания остатка материнского капитала при условии, что сумма на сертификате составляет менее 10 тысяч рублей.

В разговоре с РИА «Новости» Говырин указал, что дополнительные меры поддержки устанавливаются на региональном уровне. В Москве малоимущие и многодетные семьи могут получить 13 257 рублей. В Санкт-Петербурге выплата для многодетных составляет 10 000 рублей. В Московской области стандартная выплата составляет 3000 рублей, а для семей с низким доходом — 7000 рублей. Во Владимирской области многодетным семьям ежегодно выделяется 5000 рублей на приобретение школьной формы и спортивной одежды, также предусмотрены школьные наборы для детей из социально незащищённых семей.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление через МФЦ, портал «Госуслуг» или непосредственно в отделение Социального фонда. Стандартный пакет документов включает паспорт, справку из образовательного учреждения и документы, подтверждающие статус многодетной или малообеспеченной семьи. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а перечисление средств осуществляется в течение пяти дней после принятия положительного решения.