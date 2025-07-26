В Госдуме рассказали, какие изменения произойдут в жизни россиян в августе

С 1 августа 2025 года россиян ожидает ряд нововведений, затрагивающих различные сферы жизни. Об этих переменах рассказал депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, важным изменением станет возможность для пользователей мобильной связи отказаться от рекламы и информационных рассылок.

«Одно из наиболее заметных нововведений — у пользователей мобильной связи появляется возможность направить оператору заявление об отказе от рекламных и информационных рассылок. После получения такого заявления оператор обязан прекратить дальнейшую отправку соответствующих сообщений», — подчеркнул депутат в интервью RT.

Кроме того, изменится процедура открытия банковских счетов для россиян в возрасте от 14 до 18 лет. Теперь для проведения этой операции потребуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний получил полную дееспособность в результате эмансипации. Говырин отметил, что простого предъявления паспорта и устного заявления будет недостаточно.

С 3 августа начнёт действовать новый стандарт оказания услуг по ортезированию для людей с инвалидностью. Он подразумевает чёткое описание всего процесса, начиная с подготовки к изготовлению изделия и заканчивая обучением безопасному использованию и последующим ремонтом. Также определены специалисты, которые должны быть вовлечены в процесс, и требования к оснащению организаций.

В конце августа завершится эксперимент по маркировке ряда товаров. К этой категории относятся отопительные приборы, пиротехника, некоторые строительные материалы, оптоволоконная продукция и учебные издания. Благодаря этому покупатели получат возможность легко проверять подлинность продукции, а бизнес сможет заранее сверять остатки.