В Харькове прогремело уже двузначное число взрывов

Число взрывов в Харькове уже превысило двузначное значение. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, серия детонаций прогремела в Киевском районе. В области объявлена воздушная тревога.

Также сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. А вот в Киевской, Одесской и Николаевской областях они смолкли.