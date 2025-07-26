В Харькове прогремело уже двузначное число взрывов
В Харькове прогремело уже более десяти взрывов на фоне воздушной тревоги
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Число взрывов в Харькове уже превысило двузначное значение. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, серия детонаций прогремела в Киевском районе. В области объявлена воздушная тревога.
Также сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. А вот в Киевской, Одесской и Николаевской областях они смолкли.
Ранее на Украине заявили, что ВКС России применили универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 в ходе удара по Харькову. Два боеприпаса были выпущены с бомбардировщика Су-34.