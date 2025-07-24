На Украине заявили о применении нового российского УМПБ-5 с радиусом 100 км

Воздушно-космические силы России (ВКС), по сообщениям украинской стороны, впервые использовали универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 в ходе удара по Харькову. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Ранее сообщалось, что в центре Харькова прогремело несколько взрывов из-за двух корректируемых авиабомб. При этом в ночь на 24 июля в городе был повреждён энергетический объект. Позже в Минэнерго заявили об аналогичном инциденте на тепловой электростанции.