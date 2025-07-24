На Украине заявили о применении нового российского УМПБ-5 с радиусом 100 км
На Украине заявили, что ВС РФ в Харькове применили новый боеприпас УМПБ-5
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Воздушно-космические силы России (ВКС), по сообщениям украинской стороны, впервые использовали универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ-5 в ходе удара по Харькову. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Согласно заявлению Харьковской областной прокуратуры, два высокоточных УМПБ-5, запущенных с фронтового бомбардировщика Су-34, поразили цель. Отмечается, что дальность пуска этого нового типа боеприпаса составила приблизительно 100 километров.
Отметим, что официальных сведений о модификации УМПБ-5 не поступало. Базовая модель представляет собой боеприпас диаметром 300 мм, оснащённый выдвижными крыльями. Этот УМПБ, несущий более 100 кг взрывчатого вещества, способен поражать цели, используя спутниковые данные для наведения. Есть предположения, что его можно использовать как при авиационном сбросе, так и в составе реактивных систем залпового огня, таких как «Торнадо-С».
Ранее сообщалось, что в центре Харькова прогремело несколько взрывов из-за двух корректируемых авиабомб. При этом в ночь на 24 июля в городе был повреждён энергетический объект. Позже в Минэнерго заявили об аналогичном инциденте на тепловой электростанции.