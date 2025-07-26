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Регион
26 июля, 02:32

В Приморье автомобиль насмерть сбил амурского тигра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Subair Cheerathodi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Subair Cheerathodi

Амурский тигр погиб под колёсами автомобиля на трассе в Приморском крае. Об этом сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. По его словам, полиция и охотнадзор начали проверки. В социальных сетях распространились кадры с места происшествия, на которых видно лежащего на автодороге краснокнижного хищника.

Тигра сбили на трассе в Приморье. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

Тигра сбили на трассе в Приморье. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье

«Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил, что погибший тигр – молодая самка, смерть наступила мгновенно», — передаёт РИА Новости.

Самое рычащее видео: Двух молодых тигров выпустили на волю после реабилитации в Приморье
Самое рычащее видео: Двух молодых тигров выпустили на волю после реабилитации в Приморье

В апреле Life.ru писал, что в Приморье амурский тигр проник на территорию частного домовладения в селе Кугуки, расположенном недалеко от Уссурийска, и утащил сторожевую собаку в лес. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как хищник заходит на участок, пугается громкого лая, но затем нападает на пса и уносит его с собой. Происшествие вызвало беспокойство среди жителей села.

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Антон Голыбин
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