Эксперты рассказали, что задумал Эрдоган, вновь заговоривший о вступлении Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь поднял вопрос о возможном вступлении страны в Европейский союз. Это заявление прозвучало на фоне сложной внутренней политической обстановки в Турции и дискуссий о перспективах участия Эрдогана в новых президентских выборах. Алина Сбитнева, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, в беседе с газетой «Известия» подчеркнула, что Турция официально никогда не отказывалась от цели присоединения к ЕС

«Несмотря на охлаждение отношений, эта цель фигурирует практически во всех стратегических документах и планах как МИДа, так и правящей Партии справедливости и развития и так далее», — сказала эксперт.

Эксперт отметила, что последние заявления Эрдогана связаны не столько с внутриполитическими расчётами, сколько с изменениями в отношениях с Европой. В качестве примера она привела недавние договорённости о поставках Турции истребителей Eurofighter Typhoon, которые были согласованы сначала с Великобританией, а затем и с Германией. При этом Берлин ранее избегал подобных сделок с Анкарой.

Сбитнева подчеркнула двойственную позицию турецкого руководства: с одной стороны, оно продолжает декларировать готовность к интеграции с ЕС, с другой — ведёт себя как самостоятельный игрок. По её наблюдениям, Анкара осознаёт скептическое отношение европейских партнёров, но использует эту тему в своих интересах. Особенно показательно, что Эрдоган акцентирует не потребность Турции в ЕС, а, наоборот, важность Турции для Европы.

Младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров напомнил, что идея вступления в ЕС была ключевой для правящей партии с момента её прихода к власти. Однако со временем турецкое руководство стало более критично оценивать перспективы интеграции, особенно на фоне разногласий по кипрскому вопросу, миграционной политике и другим проблемам.

Политолог связал изменение риторики Эрдогана с внутриполитической ситуацией в Турции. На фоне экономических трудностей и падения уровня жизни президенту требуется мобилизовать сторонников европейского курса. При этом, как отмечает эксперт, ЕС неоднократно давал понять, что не рассматривает возможность принятия Турции в обозримом будущем. Особую символичность последнему заявлению Эрдогана придаёт тот факт, что оно прозвучало после визита на непризнанный Северный Кипр — одну из главных точек разногласий с Брюсселем.