«Полная катастрофа»: Трамп заявил о пропаже собранных для помощи жертвам пожаров в Калифорнии $100 млн

Президент США Дональд Трамп обвинил в мошенничестве американскую инициативу FireAid, созданную для помощи пострадавшим от природных пожаров в Калифорнии. По словам главы Белого Дома, около 100 миллионов долларов, собранных в рамках этой кампании, исчезли.

«FireAid» — это полная катастрофа. Похоже, что это ещё одна вдохновлённая демократами мошенническая схема. Пропали $100 млн», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он также раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявив, что власти штата могли предотвратить пожары, если бы своевременно приняли необходимые меры. По словам президента США, дефицит воды, наблюдавшийся в Лос-Анджелесе во время пожаров, был вызван нежеланием Ньюсома отменить ограничения на её использование. По данным метеорологов, быстрое распространение огня было обусловлено сухой и ветреной погодой.