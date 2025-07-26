«Полная катастрофа»: Трамп заявил о пропаже собранных для помощи жертвам пожаров в Калифорнии $100 млн
Трамп обвинил FireAid в краже $100 млн, собранных пострадавшим от пожаров
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Президент США Дональд Трамп обвинил в мошенничестве американскую инициативу FireAid, созданную для помощи пострадавшим от природных пожаров в Калифорнии. По словам главы Белого Дома, около 100 миллионов долларов, собранных в рамках этой кампании, исчезли.
«FireAid» — это полная катастрофа. Похоже, что это ещё одна вдохновлённая демократами мошенническая схема. Пропали $100 млн», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Он также раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявив, что власти штата могли предотвратить пожары, если бы своевременно приняли необходимые меры. По словам президента США, дефицит воды, наблюдавшийся в Лос-Анджелесе во время пожаров, был вызван нежеланием Ньюсома отменить ограничения на её использование. По данным метеорологов, быстрое распространение огня было обусловлено сухой и ветреной погодой.
Напомним, в январе в Калифорнии, в районе Лос-Анджелеса, из-за лесных пожаров погибло более 30 человек и было уничтожено около 18 тысяч зданий. После этого общественные организации объявили сбор средств для помощи пострадавшим. В рамках инициативы FireAid прошёл благотворительный концерт с участием известных исполнителей, собравший около 100 миллионов долларов. При этом средства были распределены между различными некоммерческими организациями, а не переданы непосредственно пострадавшим.